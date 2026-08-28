Com o criminoso, foram apreendidos uma pistola, carregadores e uma granada - Divulgação

Com o criminoso, foram apreendidos uma pistola, carregadores e uma granadaDivulgação

Publicado 28/08/2026 08:16

Rio - As polícias Civil e Militar prenderam, nesta quinta-feira (27), um criminoso apontado como puxador de guerra do Comando Vermelho após confronto no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na manhã desta sexta (28), agentes do 15ºBPM (Caxias) realizam uma nova operação na comunidade para desobstruir vias e reforçar a segurança na região.

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Segundo a corporação, Luiz Felipe Gomes da Silva, conhecido como Simba, foi localizado enquanto trafegava pela Avenida Presidente Kennedy. Ao receber ordem de parada, ele atirou contra as equipes e tentou fugir, mas acabou detido no cruzamento com a Rua Francisca Thomé. Com ele, foram apreendidos uma pistola, carregadores e uma granada, que estavam em um cinto de guarnição. Segundo a corporação, Luiz Felipe Gomes da Silva, conhecido como Simba, foi localizado enquanto trafegava pela Avenida Presidente Kennedy. Ao receber ordem de parada, ele atirou contra as equipes e tentou fugir, mas acabou detido no cruzamento com a Rua Francisca Thomé. Com ele, foram apreendidos uma pistola, carregadores e uma granada, que estavam em um cinto de guarnição.

Chamou a atenção dos agentes o fato de a pistola apreendida possuir um adesivo do personagem Simba, da animação "O Rei Leão", colado no empunhador. A marca estilizada fazia referência direta ao apelido pelo qual o criminoso é conhecido.



De acordo com investigações, Simba atuava diretamente em ações armadas relacionadas à política de expansão territorial da facção contra áreas dominadas por grupos rivais. A região vem sendo palco de intensa disputa entre organizações criminosas, com o Comando Vermelho buscando ampliar sua área de influência sobre localidades como São Bento e Barro/Pantanal.



Ainda segundo os levantamentos de inteligência, Simba estaria deixando a localidade para possivelmente participar da articulação de um novo ataque armado.

Além disso, o preso também é suspeito de participação em diversos homicídios ocorridos na comunidade do São Bento e em outras localidades do 2º Distrito de Duque de Caxias. Ao todo, ele possui passagens criminais por homicídio qualificado, roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e constituição de milícia privada.



O caso ficou a cargo da 59ªDP (Caxias), onde o criminoso foi autuado por tentativa de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse/porte de artefato explosivo.