Com o criminoso, foram apreendidos uma pistola, carregadores e uma granadaDivulgação
Segundo a corporação, Luiz Felipe Gomes da Silva, conhecido como Simba, foi localizado enquanto trafegava pela Avenida Presidente Kennedy. Ao receber ordem de parada, ele atirou contra as equipes e tentou fugir, mas acabou detido no cruzamento com a Rua Francisca Thomé. Com ele, foram apreendidos uma pistola, carregadores e uma granada, que estavam em um cinto de guarnição.
De acordo com investigações, Simba atuava diretamente em ações armadas relacionadas à política de expansão territorial da facção contra áreas dominadas por grupos rivais. A região vem sendo palco de intensa disputa entre organizações criminosas, com o Comando Vermelho buscando ampliar sua área de influência sobre localidades como São Bento e Barro/Pantanal.
Ainda segundo os levantamentos de inteligência, Simba estaria deixando a localidade para possivelmente participar da articulação de um novo ataque armado.
O caso ficou a cargo da 59ªDP (Caxias), onde o criminoso foi autuado por tentativa de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse/porte de artefato explosivo.
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