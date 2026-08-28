Rio - Um ônibus foi incendiado por criminosos na Estrada da Boiúna, na Taquara, na Zona Sudoeste, na noite desta quinta-feira (28). Segundo moradores, bandidos também teriam proibido vans de entrarem na comunidade e apedrejaram pessoas que passavam pelo local.
ÔNIBUS É INCENDIADO APÓS MORTE DE CRIMINOSO EM BOIUNA
Informações que circulam na noite desta quinta-feira (27) apontam que um ônibus teria sido incendiado nas proximidades do ponto final da linha 600, no Lote 1000, em Boiuna, na Zona Oeste do Rio. pic.twitter.com/WpH4BsESjI
De acordo com o Rio Ônibus, as duas linhas que circulam pela região enfrentam impactos nos itinerários. São elas a 600 (Boiúna x Saens Pena), que teve um veículo incendiado, e a 601 (Taquara x Saens Pena).
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a intensidade das chamas. O coletivo ficou completamente destruído após o incêndio.
“Nem para casa eu consegui voltar, depois de 11 horas trabalhadas. Perdemos o direito de ir e vir... Meus filhos estavam me esperando em casa e, infelizmente, não pude voltar”, disse uma moradora.
“Quando eu ia pegar o 600, aconteceu isso. Vi tudo ao vivo, fui prejudicado e cheguei atrasado”, afirmou outro.
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Relatos apontam que a ação teria ocorrido em represália à morte do criminoso Juan Carlos Braz de Oliveira, conhecido como Barroso” apontado como responsável pela disputa territorial na Zona Sudoeste, e do comparsa Kaio Vinícius Torres Ferreira, de 27 anos.
Segundo a Polícia Militar, na noite da última quarta-feira (26), agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) entraram em confronto com criminosos na Estrada da Boiúna, próximo à comunidade dos Teixeiras, na Taquara. Após o tiroteio, dois suspeitos baleados deram entrada na UPA de Magalhães Bastos. Entre eles estava Barroso, que não resistiu aos ferimentos.
O segundo atingido foi identificado como Kaio Vinícius Torres Ferreira, de 27 anos, socorrido em estado grave. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente chegou a ser transferido para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar os fatos", explicou.
A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Juan e Kaio. O espaço está aberto para eventuais manifestações.
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