Francisco Farias Antunes nomeia Gabinete de Saúde do Colégio Pedro II, na Tijuca - Reprodução / Redes Sociais

Francisco Farias Antunes nomeia Gabinete de Saúde do Colégio Pedro II, na TijucaReprodução / Redes Sociais

Publicado 28/08/2026 07:56

O humorista e roteirista Vinicius Antunes, o Cacofonias, agradeceu o tributo ao filho em uma postagem nas redes sociais nesta quinta-feira (27). Ele, junto com amigos do menino, retiraram a faixa da placa da sala ao grito de "Chico".

"Chico era diabético Tipo 1 e essa foi a primeira enfermaria escolar que ele encontrou em sua trajetória. Dali me ligava e, com o apoio das enfermeiras Flávia Marques e Maria Luíza, fazia suas medições de glicemia e aplicava insulina. Que outras escolas também abram seus gabinetes de saúde e enfermarias. Que outros pais de filhos com problemas crônicos de saúde, atípicos e PCDs se mobilizem por seus direitos. Que o Pedro II siga sendo exemplo de acolhimento e do quanto pode ir longe a educação pública e gratuita. Viva Chico, Viva Pedro II", escreveu.

Francisco morreu junto com a mãe, Emanoelle Farias - de 40 anos -, no dia 30 de março desse ano. Ambos estavam em uma bicicleta elétrica quando foram atingidos por um ônibus, próximo ao cruzamento das ruas Conde de Bonfim e Pinto de Figueiredo, perto da Praça Saens Peña, na Tijuca, na Zona Norte. A mulher veio a óbito no local. Chico chegou a ser socorrido e levado para o Hospital do Andaraí, mas deu entrada já sem vida na unidade.

O menino ficou conhecido ao participar de conteúdos nas redes sociais ao lado do pai, demonstrando espontaneidade, carisma e desenvoltura diante das câmeras. Descrito como uma criança criativa e comunicativa, Francisco também compartilhava com o pai a paixão pelo Vasco da Gama, frequentemente retratada nas publicações.

Novas regras

Definições do Contran e regras para circulação

Ciclomotores

- Veículos de duas ou três rodas, providos de motor de combustão interna ou elétrico, conduzido na posição sentada e sem pedal. Chegam até 50 km/h e possuem até 50 cilindradas;

- Podem circular em vias de até 60 Km/h e não podem utilizar ciclovias;

- É necessário registro; licenciamento e emplacamento; Carteira Nacional de Habilitação nas categorias ACC ou A; uso de capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores;

- Passageiros só podem ser transportados utilizando capacete de segurança;

- É vedada a condução de ciclomotores por menores de 18 anos;

Bicicletas elétricas

- Bicicletas com propulsão elétrica auxiliar, sem acelerador, que chegam a 32 Km/h;

- Podem circular em toda malha cicloviária. Se não houver, podem utilizar o bordo direito de vias de até 40 Km/h;

- É necessário o uso de capacete; indicador eletrônico de velocidade; campainha; sinalização noturna; dianteira, traseira e lateral; espelho retrovisor do lado esquerdo; e pneus em boas condições;

- Passageiros também só podem ser transportados quando existir assento adicional adequado e compatível com a faixa etária.

Autopropelidos



- Possuem um sistema próprio de propulsão, então dispensa o esforço físico contínuo do usuário, mas não passa de 32 km/h. Além disso, pode ter pedal ou não, sendo produzido com dimensões menores em relação ao ciclomotor;

- Podem utilizar, assim como as bicicletas elétricas, as ciclovias entre segunda e sábado. Domingos e feriados, deverão circular pela ciclofaixa de lazer;

- É necessário o uso de capacete; indicador eletrônico de velocidade; campainha e sinalização noturna dianteira, traseira e lateral;

- Passageiros só podem ser transportados quando existir assento adicional adequado e compatível com a faixa etária.