Pedágio de Itatiaia, no Rio, é um dos que sofreu aumento no valor - Reprodução / Google Street View

Pedágio de Itatiaia, no Rio, é um dos que sofreu aumento no valorReprodução / Google Street View

Publicado 31/08/2026 08:36

Rio - Motoristas que trafegam pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e pela Rio-Santos (BR-101) , no Rio de Janeiro, vão pagar mais caro pelo pedágio a partir desta terça-feira (1º). As novas tarifas foram autorizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e entram em vigor à 0h.

Na Via Dutra, a tarifa para veículos de passeio na praça de Itatiaia, no Sul Fluminense, passará de R$ 14,50 para R$ 14,70. A cobrança é feita nos dois sentidos da rodovia.

Já na Rio-Santos, os três pórticos de pedágio eletrônico pelo sistema Free Flow, instalados em Itaguaí, Mangaratiba e Paraty, também terão reajuste. Nos dias úteis, a tarifa para veículos de passeio passará de R$ 4,80 para R$ 4,90. Aos finais de semana e feriados, o valor será de R$ 8,20, contra os atuais R$ 7,90.

A cobrança pelo sistema Free Flow ocorre de forma automática, sem a necessidade de parada em praça de pedágio. Os pórticos identificam os veículos por meio de tag ou pela placa.

Segundo a concessionária, motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas permanecem isentos do pagamento das tarifas nas duas rodovias. Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo de Bombeiros também não pagam pedágio.

Para veículos comerciais, a tarifa é multiplicada de acordo com o número de eixos do veículo.