Rock in Rio deve receber cerca de 100 mil pessoas por dia - Divulgação

Rock in Rio deve receber cerca de 100 mil pessoas por dia Divulgação

Publicado 04/09/2026 05:00

Rio - O Rock in Rio começa nesta sexta-feira (4), na Cidade do Rock, instalada no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste. O festival se estende pelos dias 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro e deve reunir cerca de 100 mil pessoas diariamente. Ao todo, serão mais de 1,3 mil artistas em 190 apresentações, incluindo 45 atrações internacionais.

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A abertura do festival terá o Foo Fighters como headliner do Palco Mundo. A programação ainda conta com Rise Against, The Hives e Nova Twins. No Palco Sunset, o público poderá acompanhar Capital Inicial, que convida Dado Villa-Lobos, além de Hot Milk, do Detonautas, que recebe Biquini, e Di Ferrero.

Di levará a turnê "SE7E" para festival. "É uma apresentação que não para, é para cima, com muita interação com o público, e as músicas são conectadas, emendadas umas nas outras, do começo ao fim. A turnê SE7E marca mesmo uma nova fase: está robusta, intensa, com um visual lindo e cheia de novidades", celebra o artista, que dividirá palco com Danilo Cutrim em um momento do show.

O Espaço Favela terá MC Rodrigo do CN, Hitmaker e GBZ7N. A música eletrônica ganha destaque no New Dance Order com Steve Angello como principal atração da noite. Também se apresentam GIU x Carola, ATKÖ e Cat Dealers. No Global Village, o line-up reúne Paulinho Moska, Leela e Giovanna Moraes. Já o Supernova recebe Diogo Defante, Venere Vai Venus, Rock in Gil com Larissa Luz e Chady. "Será uma grande festa!", adianta Paulinho Moska.

No sábado (5), o Palco Mundo será encerrado pelo Avenged Sevenfold, que divide a programação com Bring Me The Horizon, mgk (Machine Gun Kelly) e Sepultura. O Sunset recebe Bad Omens, Poppy, Black Pantera, que convida Nervosa, e Malvada, com participação de Day Limns. No Espaço Favela, as atrações são Major RD, Canto Cego e Quantum.

No New Dance Order, James Hype é o destaque da noite, acompanhado por Volkoder, Camila Jun x Eli Iwasa e Victor Lou. A programação do Global Village terá Korzus, Noturnall + Russell Allen e Rhegia. No Supernova, sobem ao palco Supercombo, Lvcas, MC Taya e ZeRO.

O domingo (6) será marcado pela apresentação de Calvin Harris, headliner do Palco Mundo. O espaço ainda recebe Black Eyed Peas, Nelly e Barão Vermelho – Encontro Formação Original, que convida Fernando Magalhães. No Sunset, os destaques são NE-YO, Jota Quest, que toca Tim Maia, BaianaSystem e Calema. O Espaço Favela terá Xamã, Rael e Budah.

A programação eletrônica do New Dance Order fica por conta de Meduza³, que encerra a noite, além de Liu, Casa Bonita – Brisotti e Viot, e Sofi Tukker. No Global Village, o público poderá conferir Mohamed Ramadan, Mãeana e Bento Gil, que convida Flor Gil. Já o Supernova terá Blitzkrieg Psycho Bop – Ramones 50 Years – João Gordo & Asteroides Trio, Matanza Ritual, Bayside Kings e O Escritório.

O feriado de 7 de setembro encerra o primeiro fim de semana do festival com Elton John como atração principal do Palco Mundo. Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza, que convida Roberto Menescal, também se apresentam no espaço. O Palco Sunset terá Laufey, Péricles canta Motown, Roupa Nova convidando Guilherme Arantes e Vanessa da Mata convidando Rubel.

Celebrando cinco décadas de carreira, Guilherme Arantes fará sua estreia no festival. "É muito simbólico chegar ao Rock in Rio pela primeira vez justamente no ano em que completo 50 anos de carreira. Aos 73 anos, poder viver esse momento ao lado do Roupa Nova é uma alegria enorme e uma celebração da música que atravessa gerações", diz.

No Espaço Favela, o line-up reúne Belo, Mart’nália e Tiee. O New Dance Order recebe Fatboy Slim, responsável por encerrar a noite, além de Aline Rocha, Leo Janeiro & simo not simon e Max Styler. O Global Village terá João Bosco, Joyce Moreno, Leila Pinheiro, Fernanda Takai e Wanda Sá. No Supernova, as atrações são Alee, Zeca Veloso, Melly e Maui.

Quem promete agitar o público da Cidade do Rock com grandes sucessos do samba é Tiee ao levar o projeto "Subúrbio" para o Espaço Favela. "O subúrbio conecta gerações e o samba que eu aprendi a respeitar é transcendental, merece e precisa ser rejuvenescido. Por isso, nunca ficam de fora os clássicos dos meus heróis Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho e Xande de Pilares. Nesta edição, também tem surpresa do meu ídolo Djavan", adianta.

Onde acompanhar?

Quem não estiver na Cidade do Rock poderá acompanhar o festival em diferentes plataformas, com Kenya Sade no comando dos destaques ao vivo na TV Globo e uma equipe formada por Samanta Alves, Evelyn Castro, Tiago Abravanel, Ed Gama e Lucas Leto na cobertura de bastidores e interação com o público.

No Multishow e no Canal Bis, o time formado por Laura Vicente, Dedé Teicher, Guilherme Guedes, Chinaina, Xan Revelli e Gominho ficará responsável pela cobertura, entrevistas, curiosidades, informações dos artistas e bastidores.

A partir das 15h15, o Multishow transmite diariamente os shows dos palcos Mundo e Sunset. Já o Canal Bis começa a cobertura às 15h50, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e, pela primeira vez, do Supernova.