Ne-Yo desembarca em aeroporto do RioVictor Chapetta / BrazilNews

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Isabelle Rosa
Rio - Ne-Yo, de 46 anos, já está em solo brasileiro. Atração do Rock in Rio, o cantor norte-americano desembarcou no Aeroporto do Galeão, na manhã desta sexta-feira (4), acompanhado de sua equipe. No local, ele recebeu o carinho dos fãs e posou para algumas fotos com os admiradores.  
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Ne-Yo recebe o carinho dos fãs ao desembarcar no Rio - Victor Chapetta / BrazilNews
Ne-Yo desembarca em aeroporto do Rio - Victor Chapetta / BrazilNews
Ne-Yo desembarca em aeroporto do Rio - Victor Chapetta / BrazilNews
Ne-Yo desembarca em aeroporto do Rio - Victor Chapetta / BrazilNews
Ne-Yo desembarca em aeroporto do Rio - Victor Chapetta / BrazilNews
Ne-Yo desembarca em aeroporto do Rio - Victor Chapetta / BrazilNews
Ne-Yo desembarca em aeroporto do Rio - Victor Chapetta / BrazilNews
Dono de sucessos como "So Sick", "Because of You", "Sexy Love" e "Closer", Ne-Yo se apresenta no Palco Sunset do festival neste domingo (6), assim como o Jota Quest, que toca Tim Maia, BaianaSystem e Calema. No mesmo dia, Calvin Harris, Black Eyed Peas, Nelly e Barão Vermelho – Encontro Formação Original fazem show no Palco Mundo. 
 