Aguadeiros irão hidratar público durante deslocamento e na Cidade do Rock - Reprodução

Aguadeiros irão hidratar público durante deslocamento e na Cidade do RockReprodução

Publicado 04/09/2026 12:55

Rio - O público que comparecerá ao Rock in Rio poderá se hidratar de forma gratuita durante o deslocamento e quando chegar na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste. Aguadeiros ficarão em pontos de passagem para distribuir água aos fãs do festival.

Na estação de metrô Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, que funcionará como terminal de integração com o serviço BRT Expresso Rock in Rio, terá equipes da concessionária Iguá no mezanino, das 14h às 16h, em cada dia do evento, para hidratar e refrescar quem estiver a caminho.

Na Cidade do Rock, também haverá uma operação especial. Serão 100 aguadeiros e vaporizadores circulando das 9h às 17h, dos portões de entrada aos principais palcos, para entregar água aos frequentadores.

A Iguá será responsável pelo saneamento do festival, com o fornecimento de água e a coleta de todo o esgoto gerado no espaço.

Esquema do metrô

A distribuição de água é uma parceria inédita com o MetrôRio. Em todos os sete dias de evento, o metrô terá um esquema especial de funcionamento para atender ao público que vai ao festival. Para facilitar a ida e o retorno do público, a estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca ficará aberta 24 horas para embarque. As demais estações funcionarão em seu horário normal para embarque e, durante a madrugada, seguirão abertas, mas somente para desembarque.



As linhas 1 e 4 vão circular entre Uruguai e Jardim Oceânico. Já a Linha 2 seguirá entre Pavuna e Botafogo. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser realizada nas estações Central do Brasil/Centro e Botafogo durante todo o festival.



A concessionária recomenda a compra antecipada dos bilhetes aceitos pela concessionária (que custam R$ 7,90 por trecho) ou efetue a recarga dos demais cartões, que podem ser usados na integração com destino ao Centro Olímpico, local do evento.

