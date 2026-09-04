Detonautas recebe Biquíni Cavadão no Sunset - Victor Chapetta/Brazil News

Detonautas recebe Biquíni Cavadão no SunsetVictor Chapetta/Brazil News

Publicado 04/09/2026 18:57 | Atualizado 05/09/2026 10:18

Rio - Segundo show do Palco Sunset no primeiro dia do Rock in Rio 2026 , o encontro entre Detonautas e Biquíni Cavadão levou o clima de nostalgia para a Cidade do Rock, no fim da tarde desta sexta-feira (4). A apresentação, que iniciou com “Potinho de Veneno”, já contava com um público maior.

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Em seguida, durante “Só Por Hoje”, Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas, pediu para o publico levantar as mãos e espantar qualquer tipo de energia negativa para os próximos dias de festival. “Quando o Sol se for” chegou na sequência e colocou a galera para cantar a plenos pulmões.

Após sucessos como “O Retorno de Saturno” e “Radio Love”, o refrão de “O Dia que Não Terminou” colocou a galera para pular. Em seguida, Tico Santa Cruz relembrou seu primeiro contato com o Rock in Rio e sua trajetória até os palcos do festival.

“Em 1985, eu queria muito ter vindo ao Rock in Rio, mas era muito criança e meus pais não deixaram. Em 1991, assisti ao show do Guns N’ Roses e falei: um dia ainda vou tocar nesse festival. Aquilo ficou na minha cabeça de adolescente e eu foquei que um dia eu ia conseguir de fato pisar aqui no Rock in Rio. Em 2001, eu voltei aqui trabalhando como voluntário. Em 2011, eu subi junto com o Detonautas pela primeira vez no Palco Mudo do Rock in Rio, realizando o sonho daquele garoto que pisou lá em 91 para ver o show daquelas bandas incríveis que achava que só podia passar na televisão. Hoje nós estamos na quinta edição do Rock in Rio com o Detonatas. Muito obrigado”, agradeceu ele antes de “Olhos certos”.

Logo depois, Tico Santa Cruz convidou, de fato, a banda Biquíni Cavadão para subir ao Palco Sunset. “Eu queria chamar uns amigos meus, que são incríveis, para conhecer vocês. Biquíni! Vem ver uma coisa aqui, meus amigos”, disse o vocalista do Detonautas.

Assim que Bruno Gouveia surgiu, o público entoou coro de “Biquíni, Biquíni”. Com os olhos marejados, o vocalista agradeceu pelo carinho. “E nosso objetivo é não deixar a peteca cair”, disse ele, que emendou em “Zé Ninguém”.

Mesmo com o medo da galera da previsão de chuva nesta edição, a banda puxou o clássico “Chove Chuva”. Já que a água não caiu do céu, Bruno Gouveia deu seu jeito de molhar a galera da grade ao balançar a garrafinha.

“A última vez que a Biquíni esteve no Rock in Rio foi em 2001. Muita coisa aconteceu, como esse festival se desenvolveu, e é um prazer estar hoje aqui fazendo parte dessa noite com o Detonautas”, disse Bruno antes de colocar a Cidade do Rock para pular com “Vento Ventania”.

Apesar do nome da música seguinte ser “Tédio”, a palavra não fez sentido para a galera, que pôde curtir Detonautas e Biquíni juntos no palco. Bruno Gouveia se despediu após a canção e o comando do Sunset voltou a Tico Santa Cruz, com “Você me faz tão bem”, que colocou o público para se abraçar e vibrar boas energias.

Em seguida, Tico convocou rodas punk ao som de “Outro Lugar”. E deixou a energia lá em cima ao encerrar o encontro.

O Palco Sunset ainda recebe Hot Milk e Capital Inicial com Dado Villa Lobos, nesta sexta-feira. O festival acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.