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Veja fotos do segundo dia de Rock in Rio
Rock In Rio

Veja fotos do segundo dia de Rock in Rio

Com a abertura dos portões às 14h deste sábado (5), o público correu para garantir um bom lugar no festival

Mais artigos de Ana Fernanda Freire
Ana Fernanda Freire
Rock in Rio 2026 - Banda Avenged Sevenfold se apresenta no Palco Mundo, no segundo dia do evento, sábado, dia 5 de setembro.
Público corre para aproveitar segundo dia do Rock in Rio
Público corre para aproveitar segundo dia do Rock in Rio
Público corre para aproveitar segundo dia do Rock in Rio
Público corre para aproveitar segundo dia do Rock in Rio
Público corre para aproveitar segundo dia do Rock in Rio
Público corre para aproveitar segundo dia do Rock in Rio
Público corre para aproveitar segundo dia do Rock in Rio
Público corre para aproveitar segundo dia do Rock in Rio
Público corre para aproveitar segundo dia do Rock in Rio
Público corre para aproveitar segundo dia do Rock in Rio
Público corre para aproveitar segundo dia do Rock in Rio
Público corre para aproveitar segundo dia do Rock in Rio
Público corre para aproveitar segundo dia do Rock in Rio
Público corre para aproveitar segundo dia do Rock in Rio
Público corre para aproveitar segundo dia do Rock in Rio
Público corre para aproveitar segundo dia do Rock in Rio
Mesmo com chuva, público do Rock in Rio não desanima para o segundo dia de festival
Show do Sepultura levanta público no Rock in Rio, na tarde de sábado (5)
Mesmo com chuva, público do Rock in Rio não desanima para o segundo dia de festival
Mesmo com chuva, público do Rock in Rio não desanima para o segundo dia de festival
Mesmo com chuva, público do Rock in Rio não desanima para o segundo dia de festival
Mesmo com chuva, público do Rock in Rio não desanima para o segundo dia de festival
Mesmo com chuva, público do Rock in Rio não desanima para o segundo dia de festival
Sepultura agita público com show no segundo dia de Rock in Rio neste sábado (5)
Mesmo com chuva, público do Rock in Rio não desanima para o segundo dia de festival
Mesmo com chuva, público do Rock in Rio não desanima para o segundo dia de festival
Sepultura agita público com show no segundo dia de Rock in Rio neste sábado (5)
Sepultura agita público com show no segundo dia de Rock in Rio neste sábado (5)
Mesmo com chuva, público do Rock in Rio não desanima para o segundo dia de festival
Mesmo com chuva, público do Rock in Rio não desanima para o segundo dia de festival
Sepultura agita público com show no segundo dia de Rock in Rio neste sábado (5)
Sepultura agita público com show no segundo dia de Rock in Rio neste sábado (5)
Mesmo com chuva, público do Rock in Rio não desanima para o segundo dia de festival
Sepultura agita público com show no segundo dia de Rock in Rio neste sábado (5)
Sepultura agita público com show no segundo dia de Rock in Rio neste sábado (5)
Mesmo com chuva, público do Rock in Rio não desanima para o segundo dia de festival
Sepultura agita público com show no segundo dia de Rock in Rio neste sábado (5)
Mesmo com chuva, público do Rock in Rio não desanima para o segundo dia de festival
Sepultura agita público com show no segundo dia de Rock in Rio neste sábado (5)
Sepultura agita público com show no segundo dia de Rock in Rio neste sábado (5)
Mesmo com chuva, público do Rock in Rio não desanima para o segundo dia de festival
Mesmo com chuva, público do Rock in Rio não desanima para o segundo dia de festival
Mesmo com chuva, público do Rock in Rio não desanima para o segundo dia de festival
Sepultura agita público com show no segundo dia de Rock in Rio neste sábado (5)
Sepultura agita público com show no segundo dia de Rock in Rio neste sábado (5)
Banda Bring Me The Horizon se apresenta no Palco Mundo, no segundo dia do evento, sábado, dia 5 de setembro
Rock in Rio 2026 - Banda Avenged Sevenfold se apresenta no Palco Mundo, no segundo dia do evento, sábado, dia 5 de setembro.
Rock in Rio 2026 - Banda Avenged Sevenfold se apresenta no Palco Mundo, no segundo dia do evento, sábado, dia 5 de setembro.
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Rio – Com a abertura dos portões às 14h deste sábado (5), no segundo dia de Rock in Rio, o público correu para garantir um bom lugar e acompanhar de perto os shows do festival. O line-up contou com cantores e bandas do metal, incluindo Avenged Sevenfold, Sepultara, Bring Me The Horizon, mgk (Machine Gun Kelly) e mais.
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