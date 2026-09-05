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Veja fotos do segundo dia de Rock in Rio
Com a abertura dos portões às 14h deste sábado (5), o público correu para garantir um bom lugar no festival
Rio – Com a abertura dos portões às 14h deste sábado (5), no segundo dia de Rock in Rio, o público correu para garantir um bom lugar e acompanhar de perto os shows do festival. O line-up contou com cantores e bandas do metal, incluindo Avenged Sevenfold, Sepultara, Bring Me The Horizon, mgk (Machine Gun Kelly) e mais.
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Rock In Rio
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