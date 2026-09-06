Dia do metal é marcado por rodas punk e interação com o público

Rio - O segundo dia do Rock in Rio foi marcado pelo metal e suas vertentes, rodas punk e muita interação dos artistas com o público. Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, Machine Gun Kelly e Sepultura incendiaram o Palco Mundo. Já no Sunset teve apresentações de Bad Omens, Poppy, Black Pantera, que convidou Nervosa, e Malvada, com participação de Day Limns.

A banda americana Avenged Sevenfold, headliner da noite, iniciou o show no Palco Mundo com atraso, mas colocou fogo na Cidade do Rock, com sucessos como "Afterlife", "Shepherd of Fire", "Buried Alive", "The Stage", "Hail to the King", "Cosmic" e mais. Em um momento da apresentação, o vocalista M. Shadows puxou a orelha dos fãs que ficam trocando farpas nas redes sociais com os admiradores de outras bandas.

Antes, Bring Me The Horizon transformou o festival em uma grande roda punk e reuniu sucessos como "DArkSide", “Dehumanized”, “Kool-Aid”, “Shadow Moses”, “Kingslayer” e “Doomed” no show eletrizante. Casado com uma brasileira e com casa no interior de São Paulo, o vocalista Oliver Sykes arriscou algumas palavras em português e, em "Drown”, desceu do palco para se aproximar do público. A apresentação também foi marcada pela participação de um fã, que entregou tudo nos vocais e na performance.



Já o Machine Gun Kelly, ou simplesmente mgk, mostrou os acordes poderosos de "Fix Your Face", logo no início do show no Palco Mundo. Com um pedestal em formato de cigarro, o cantor americano cativou o público do início ao fim e disse que estava se sentindo em casa com o público brasileiro. "Só sou uma criança vivendo um sonho e, mesmo se você não me ama, eu amo você", afirmou. Hits como "WWIII", "I Think I'm OKAY", "Don’t wait run fast", "Bloody valentine", "Lonely" e "My ex’s best friend" fizeram parte do setlist.

Abertura do Palco Mundo, a banda Sepultura explorou todo o potencial do novo telão do Palco Mundo e tocou sucessos como "Choke", "Convicted in Life", "Kairos", "Means to an End", "Phantom Self", "Beyond the Dream" e "Sepulnation". Ao cumprimentar o público, o guitarrista Andreas Kisser agradeceu pelo carinho e falou sobre os últimos momentos da banda, que em 2023 anunciou a turnê de despedida intitulada "Celebrating Life Through Death". "Que sentimento maravilhoso estar aqui mais uma vez nesse palco, especialmente agora que a gente está se despedindo com essa turnê. É um dos melhores momentos da nossa história."

Palco Sunset

A abertura do Palco Sunset ficou por conta da banda Malvada, com participação de Day Limns. Apesar da chuva, elas empolgaram o público e fizeram uma homenagem à Rita Lee com o clássico "Ovelha Negra".

Em seguida, o Black Pantera subiu ao palco e entoou grandes sucessos na apresentação que contou com a participação do grupo Nervosa. Pela terceira vez no festival, os músicos levaram mensagens de representatividade, ancestralidade e protesto, além da energia característica do heavy metal. Com a canção "Fogo nos Racistas", o vocalista Charles Gama convidou o público a se jogar em uma roda punk.

Usando um look com as cores da bandeira do Brasil, a cantora americana Poppy entregou vocais poderosos em canções como "Have You Had Enough", "I Disagree" e "New Way Out". Em um momento do espetáculo, os fãs, além das rodinhas punk, sentaram no chão e fizeram uma "remada viking".

Headliner do Sunset, a banda Bad Omens, liderada por Noah Sebastian, retornou ao Brasil após dois anos com um resumo da turnê "Do You Feel Love?". No hit do TikTok, "Just Pretend", o público foi à loucura.

Mais curtição

Major RD, Canto Cego e Quantum foram as atrações do Espaço Favela. O New Dance Order recebeu James Hype como principal atração, além de shows de Volkoder, Camila Jun x Eli Iwasa e Victor Lou. O Global Village reuniu Korzus, Noturnall + Russell Allen e Rhegia, enquanto o Supernova recebe Supercombo, Lvcas, MC Taya e ZeRO.





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