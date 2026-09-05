Chuva interdita brinquedos e atrações no Rock in Rio - Mylena Moura / Agência O Dia

Chuva interdita brinquedos e atrações no Rock in Rio Mylena Moura / Agência O Dia

Publicado 05/09/2026 16:57 | Atualizado 05/09/2026 18:01



Rio - A Tirolesa, montanha-russa, kabum e mais atrações do Rock in Rio 2026 , localizado no Parque Olímpico, Zona Sudoeste, foram interditadas, no fim da tarde deste sábado (5), devido à chuva. O clima atrapalhou os planos do público que estava nas filas.

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A estudante Luma Pereira, de 19 anos, agendou atrações para à noite, incluindo o Kabum e montanha-russa. Ela espera que a chuva passe até lá. "Estou com bastante receio de que continue chovendo à noite, porque eu marquei a partir de às 22h45, 23h. E como já está chovendo bastante agora, pode ser que a chuva dê uma trégua, mas tem a possibilidade de voltar a chover."



De Guarulhos, São Paulo, e pela primeira vez no festival, Rafael Cruz, de 38, e Rafaela Rodrigues, 37, também tiveram os planos frustrados. "Do jeito que está [o clima], não vai firmar, não. A gente queria aproveitar todo o parque, só que se não der certo, vamos ficar somente com os shows", relata o contador.



No entanto, em meio ao tempo nublado, a apresentação do aviões da Esquadrilha Céu coloriu os ares do Palco Mundo.

Por volta das 17h40, logo após o show do Sepultura, a chuva estiou e os brinquedos voltaram à ativa.

Segundo dia de festival



Apesar do mau tempo, o público continua aproveitando o segundo dia de Rock in Rio, que conta com um set-list dedicado ao metal.



No Palco Mundo, Avenged, Bring Me The Horizon, mgk (Machine Gun Kelly) e Sepultura agitam os fãs.



Já o Sunset recebe Bad Omens, Poppy, Black Pantera, que convida Nervosa, e Malvada, com participação de Day Limns.



O Espaço Favela terá Major RD, Canto Cego e Quantum. New Dance Order tem James Hype como principal atração, além de shows de Volkoder, Camila Jun x Eli Iwasa e Victor Lou. O Global Village terá Korzus, Noturnall + Russell Allen e Rhegia.



O Supernova recebe Supercombo, Lvcas, MC Taya e ZeRO.