Rio - Com sete anos de carreira, Day Limns se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio neste sábado (5), a partir das 15h30, com a banda Malvada, grupo de rock feminino formado em 2020. A artista diz que a apresentação é uma oportunidade de compartilhar seu repertório, que transita entre o pop, o rock e a música urbana.
"Minha sensação é de gratidão genuína por essa oportunidade de participar do show da Malvada, que está lindo, bem potente. Poder cantar algumas das minhas músicas com elas de uma forma completamente nova e mostrando também toda a força que existe quando as mulheres se juntam e elas se apoiam vai ser uma honra, abrir os trabalhos ali no palco Sunset do Rock in Rio. Eu espero que as pessoas gostem e deem todo o amor do mundo para banda também, elas merecem", comenta Day.
Além da artista e da banda Malvada, o palco Sunset receberá Bad Omens, Poppy, Black Pantera, que convida Nervosa. Já o Espaço Favela terá Major RD, Canto Cego e Quantum.