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Confira o que rolou nos palcos Mundo e Sunset do Rock in Rio
Rock In Rio

Confira o que rolou nos palcos Mundo e Sunset do Rock in Rio

Primeiro dia do festival foi marcado por grandes nomes do rock nacional e internacional e clássicos do gênero

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Isabelle Rosa
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Manuella Viegas
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Leticia Pessôa
Foo Fighters se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio
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A banda Norte Americana, Foo Fighters, Finalizou a primeira noite do Rock In Rio 2026. Foto: Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Capiatl Inicial encerra primeiro dia de shows no Palco Sunset
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Rock in Rio 2026 - Show da banda Rise Against , no Palco Mundo, nesta sexta-feira (04).
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Hot Milk toca pela primeira vez no Brasil no RiR
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The Hives esbanja irreverência em show no Rock in Rio
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Detonautas recebe Biquíni Cavadão no Sunset
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Rock in Rio 2026 - Show da banda The Hives, no Palco Mundo, nesta sexta-feira (4).
Rock in Rio 2026 - Festival, que acontece no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste, começou oficialmente nesta sexta-feira (4).
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Rio - Nem mesmo o calor desanimou o público, que manteve a energia lá no alto, no primeiro dia do Rock in Rio, nesta sexta-feira (4). O festival reuniu grandes nomes do rock nacional e internacional nos palcos Mundo e Sunset, e empolgou a galera. No palco, os artistas interagiram com os fãs e não deixaram ninguém parado ao incluírem clássicos do gênero no setlist. 
Headliner do Palco Mundo, a banda norte-americana Foo Fighters apresentou canções que marcaram os mais de 30 anos de atividade do grupo. Faixas como "All My Life", "The Pretender", "Times Like These", "Rope", "Stacked Actors", "My Hero", "Learn to Fly” e "These Days" fizeram parte do repertório. Animado, o líder do grupo, Dave Grohl, chegou a brincar com a plateia. "Cante as músicas e se não souber a letra é só imitar o cara mais velho do seu lado."
LEIA MAIS: Veja fotos do primeiro dia do Rock in Rio
Antes, o Rise Against subiu ao palco. Formada nos Estados Unidos, a banda retornou ao país após 15 anos e reuniu boa parte do público, que ficou sentado no gramado. Em um momento do show, o vocalista Tim McIlrath foi para o meio da galera e cantou "Give It All", música que alavancou a carreira do grupo no cenário punk rock dos anos 2000. Solos de guitarra e os sinalizadores vermelhos acendidos por algumas pessoas que curtiam o espetáculo também marcaram a apresentação. 
Liderada pelo vocalista Pelle Almqvist, a banda The Hives esbanjou irreverência. Ao longo da apresentação, o quinteto sueco arriscou várias frases em português e apresentou os sucessos "Main Offender", "Hooray Hooray Hooray", "Bogus Operandi", "Come On!", "Tick Tick Boom" e "Legalize Living".
Já a banda Nova Twins, formada pela vocalista e guitarrista Amy Love e a baixista Georgia South, fez sua estreia em solo brasileiro e levou o punk e o grime para o palco. As artistas iniciaram a apresentação com o single "Antagonist", indicado ao Grammy de Melhor Performance de Metal, seguido de "Cleopatra", "Táxi", "Soprano", "Hide & Seek", "Parallel Universe", "Glory" e outras. Elas também expressaram a felicidade com a apresentação. "É a realização de um sonho tocar no Rock in Rio e no Brasil pela primeira vez." 
Palco Sunset
Di Ferrero foi o responsável por abrir os shows do Palco Sunset. Sob os olhares da mulher, Isabeli Fontana, que estava na plateia, o cantor empolgou o público com hits do NX Zero, grupo do qual fez parte por cerca de 13 anos. Ele também homenageou a banda Nirvana com "Come As You Are", Os Paralamas do Sucessos, com "Aonde Quer que eu Vá; e lembrou de Chorão com a música "Be Myself", do Charlie Brown Jr. Ao lado do Danilo Cutrim, da banda Forfun, ele soltou a voz em "História de Verão" e "Além de Mim". Durante "Polarizado", Di foi para a galera. 
Na sequência, rolou o encontro entre Detonautas e Biquíni Cavadão, que levou o clima de nostalgia para a Cidade do Rock. "Só Por Hoje", "Quando o Sol se for", "O Retorno de Saturno", "Radio Love", "Chove Chuva", "Tédio", "Você me faz tão bem" e outras fizeram parte do repertório. 
Pela primeira vez no Brasil, a banda britânica Hot Milk estreou no Rock in Rio com vocais poderosos dos vocalistas Hannah "Han" Mee e Jim Shaw. Durante a apresentação, o grupo levou canções como "Swallow This", "Horror Show", "90 Seconds to Midnight", entre outras, mas a não empolgou muito. Diversas pessoas aproveitaram o momento do show para descansar no gramado ou participar de ativações de marcas.
Em uma apresentação recheada de sucessos, o Capital Inicial convidou o guitarrista Dado Villa Lobos para participar do show e fez o público voltar ao passado com hits como "Geração Coca-Cola", "Música Urbana", "Quase sem querer", "Primeiros Erros", "Tempo Perdido", "Fátima", "Veraneio vascaína", "Natasha" e "À sua maneira". 
Antes de entoar "Que país é esse?", o vocalista Dinho Ouro Preto disparou: "Essa aqui é para o Daniel Vorcaro, essa aqui é para os ministros do STF, para os políticos de direita, centro e esquerda que nos devem explicações, não é? A democracia brasileira vai sobreviver a isso. Nós juntos somos mais fortes. Isso aqui é uma distopia brasileira". 
Mais shows 
O primeiro dia do Rock in Rio teve mais música. O Espaço Favela contou com apresentações de MC Rodrigo do CN, Hitmaker e GBZ7N. A música eletrônica ganhou destaque no New Dance Order com Steve Angello, GIU x Carola, ATKÖ e Cat Dealers. No Global Village, o line-up reuniu Paulinho Moska, Leela e Giovanna Moraes. Já o Supernova recebeu Diogo Defante, Venere Vai Venus, Rock in Gil com Larissa Luz e Chady.
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