Os amigos Matheus Brito (à esquerda), de 31 anos, e Leonardo Augusto (à direita), de 30Mylena Moura/Agência O DIA

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Mylena Moura
Rio - Ansiosos para prestigiarem os shows dos ídolos, fãs formaram longas filas no segundo dia de Rock in Rio 2026, neste sábado (5). O line-up é composto por cantores e bandas do metal, incluindo Avenged Sevenfold, Sepultara, Bring Me The Horizon, mgk (Machine Gun Kelly) e mais.
Os amigos Matheus Brito, de 31 anos, e Leonardo Augusto, de 30, chegaram por volta das 11h e foram um dos primeiros da fila. "Vai ser uma noite legal e especial. E isso que a gente precisa também, se divertir um pouco. A gente trabalha bastante, tem uma rotina corrida", diz Matheus.
Assim como fez nas edições anteriores do festival, Matheus afirmou que vai direto garantir a melhor vista para o show do Avenged Sevenfold: "Vim em 2013, 2015, 2017. Eu nunca passei pela Cidade do Rock, sempre fui para a grade. Gosto de ver de perto com as luzes batendo. Dessa forma, você tem a impressão que o show está acontecendo do seu lado. Me sinto muito mais incluído no espetáculo quando eu estou lá perto do palco, então prefiro estar lá", diz o engenheiro agrícola.
Já Leonardo pretende se divertir na roda-gigante, tirolesa e demais atrações: "Eu vou no brinquedo e nas atrações", conta o auxiliar administrativo.
Pela primeira vez no Rock in Rio, Gabriel Couto, 30, e Nicole Santos, 26, comentam que vão se esforçar para aproveitar o festival intensamente. "Vamos ficar entre o Palco Mundo e o Sunset, terminando um [show, vamos para o outro]. Queremos ir aos brinquedos e ativações também", fala a engenheira civil.

"Viemos assistir todos os shows. Vamos trocar de palco assim que pudermos, principalmente Sepultura e Avenged Sevenfold", complementa o professor que, assim como a namorada, veio de Navegantes, Santa Catarina, somente para o evento.
Segundo dia de festival 
O segundo dia é dedicado ao metal, mas também conta com artistas para todos os gostos. O Sunset receberá Bad Omens, Poppy, Black Pantera, que convida Nervosa, e Malvada, com participação de Day Limns.

O Espaço Favela terá Major RD, Canto Cego e Quantum. O New Dance Order tem James Hype como principal atração, além de shows de Volkoder, Camila Jun x Eli Iwasa e Victor Lou.

Korzus, Noturnall + Russell Allen e Rhegia sobem ao palco Global Village. Já o Supernova recebe Supercombo, Lvcas, MC Taya e ZeRO.
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Os amigos Matheus Brito (à esquerda), de 31 anos, e Leonardo Augusto (à direita), de 30
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Gabriel Couto, de 30 anos, e Nicole Santos, de 26, pela primeira vez no Rock in Rio