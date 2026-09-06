Luiz Carlos da Silva, de 63 anos, ao lado da filha Raiane Medeiros, de 28 - Mylena Moura/ Agência O Dia

Luiz Carlos da Silva, de 63 anos, ao lado da filha Raiane Medeiros, de 28Mylena Moura/ Agência O Dia

Publicado 06/09/2026 14:24 | Atualizado 06/09/2026 14:47



Rio - Com um setlist repleto de sucessos nostálgicos, o terceiro dia de Rock in Rio 2026 , neste domingo (6), promete "teletransportar" o público para os anos 1980, 1990 e 2000. Entre as atrações estão Barão Vermelho, com a formação original, Black Eyed Peas, Calvin Harris, Jota Quest tocando Tim Maia e muito mais.

Fã de carteirinha do festival, Raiane Medeiros, de 28 anos, conta que a banda composta por Will.I.Am, Apl.de.ap e Taboo faz parte da sua história. "Para mim é muito nostálgico, porque durante toda a minha adolescência escutei Black Eyed Peas. Inclusive, a entrada dos meus 15 anos e do meu casamento também foram com a música deles."

Raiane tem expectativas elevadas para o show, incluindo a aparição a vocalista que deixou o grupo em 2018. "Quero que cante 'I Gotta Feeling' [...] Também espero que tenha uma surpresa, que a Fergie apareça", disse ela. O aposentado Luiz Carlos da Silva, de 63, veio ao festival para acompanhar a filha, mas garante que vai aproveitar bastante.

A designer gráfica Maria Luiza Barbosa, 20, revelou que paixão pelo Black Eyed Peas veio da irmã mais velha, a assistente administrativa Juliana Barbosa. "Sou fã desde que eu tinha, sei lá, 5 anos. Eu ouvia e falava: 'meu Deus, eu quero ser a Fergie'. Desde sempre o Black Eyed Peas está na minha vida", vibra ela.



De São Paulo, as duas vieram pela primeira vez ao Rio. "Quando vi o anúncio, eu enchi o saco da minha irmã. Falei: 'Você que me apresentou, você vai comigo'", falou Maria Luiza, aos risos.

Só hits!

Ne-Yo, Sofi Tukker, Liu, Budah Rael, Xamã, entre outros, também se apresentam no terceiro dia do festival, que conta com o Palco Mundo, Palco Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Global Village e Supernova. O Rock in Rio iniciou na sexta (4) e também ocorre nos dias 7, 11, 12 e 13.