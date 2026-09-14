Camarote Favela reuniu artistas, comunicadores, influenciadores e personalidades no Rock in Rio - Rodrigo T Ribeiro / Agência O DIA

Camarote Favela reuniu artistas, comunicadores, influenciadores e personalidades no Rock in Rio Rodrigo T Ribeiro / Agência O DIA

Publicado 14/09/2026 11:19

O Camarote Favela se consolidou no Rock in Rio 2026 como um dos grandes pontos de encontro da diversidade, da representatividade e da potência cultural. Ao longo dos sete dias de festival, o espaço comandado por Gabriela Lopes reuniu artistas, comunicadores, influenciadores e personalidades em um ambiente marcado pela conexão, pela pluralidade e pelo sentimento de pertencimento.

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De olho no Carnaval e na Cultura

Gabriela revelou que o projeto já está mirando novos territórios. O Camarote Favela prepara uma expansão para o Carnaval de Salvador, onde já tem um espaço definido e busca parceiros para viabilizar a operação.



“Já pensando. A gente está com um camarote engatilhado fora do Rio. A gente já tem um lugar fechado em Salvador e está só agora buscando parceiros para fazer isso acontecer”, revelou.



Mas a expansão não ficará restrita ao Carnaval. O Camarote Favela também terá participação na Semana de Arte do Rio, com o evento Runway Vision. A iniciativa terá curadoria musical do projeto, além de festas de abertura e encerramento.



A ideia de Gabriela é transformar o Camarote Favela em muito mais do que um espaço de entretenimento. A proposta é criar um verdadeiro hub cultural, conectando diferentes linguagens e públicos.



“Eu estou querendo fazer um hub de cultura, sabe? Aonde tem moda, onde tem cultura, onde tem artes, o Camarote Favela vai estar. Carnaval e fora dele”, explicou.



Do Rock in Rio para Salvador, da música para a moda e as artes, o Camarote Favela amplia seu território sem abrir mão daquilo que se tornou sua principal marca: reunir pessoas, celebrar a diversidade e criar espaços onde diferentes potências possam se encontrar.

Para Gabriela, o sucesso do projeto está justamente na capacidade de transformar o camarote em um espaço onde as pessoas possam se reencontrar e celebrar juntas. “É um espaço representativo, um espaço colaborativo de conectividade, de conexão e de revisão. As pessoas se revisitam aqui. Parece que está todo mundo em casa”, contou a CEO.A empresária acredita que o Camarote Favela passou a ocupar um lugar especial dentro da experiência do Rock in Rio. Segundo ela, muita gente cumpre os compromissos comerciais e profissionais do festival e escolhe terminar a noite no espaço. “Muita gente vai nas marcas, entrega o que tem que entregar e vem para cá, porque aqui é um espaço de ‘cara, aqui é o lugar’”, afirmou.Com uma programação multicultural e um clima descontraído, o camarote virou ponto marcado para quem queria encontrar amigos, parceiros e novas conexões. “Virou meio que um óbvio do camarote do Rock in Rio. É tipo: eu vou para o camarote para encontrar meus amigos, meus parceiros, as pessoas com quem eu gosto de estar”, destacou Gabriela.O balanço também trouxe surpresas para a equipe, com a presença espontânea de artistas, influenciadores e comunicadores que ajudaram a ampliar a força do projeto. E, para quem pensa que o Camarote Favela vai descansar depois do festival, a resposta é não.