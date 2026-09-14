Público acompanha show de Marina Sena no Rock in RioRodrigo T Ribeiro / Agência O DIA

Mais artigos de Rodrigo T Ribeiro
Rodrigo T Ribeiro
Marina Sena transformou o palco Sunset do Rock in Rio em uma verdadeira avenida de Carnaval. Com sua mistura de ritmos brasileiros, pop e muita atitude, a cantora colocou o público para dançar e fez os fãs enlouquecerem durante sua apresentação.
fotogaleria
Público acompanha show de Marina Sena no Rock in Rio - Rodrigo T Ribeiro / Agência O DIA
Público acompanha show de Marina Sena no Rock in Rio - Rodrigo T Ribeiro / Agência O DIA


Em frente ao palco, a multidão acompanhou cada música, cantando e dançando junto com Marina. O clima de festa tomou conta da Cidade do Rock, com o público entrando no embalo da artista e transformando o show em um dos momentos mais dançantes da noite.

Com sua presença de palco e uma sonoridade que passeia por diferentes referências da música brasileira, Marina Sena mostrou mais uma vez sua força e fez o Rock in Rio ganhar ares de Carnaval.