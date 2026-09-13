Apresentação do Twenty One Pilots com 'Drag Path' no 52º American Music Awards - Reprodução / Youtube

Apresentação do Twenty One Pilots com 'Drag Path' no 52º American Music AwardsReprodução / Youtube

Publicado 13/09/2026 10:20

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Como chegar e voltar

O que pode e não pode levar

17h00 – Ivete Sangalo19h10 – Lola Young21h35 – Halsey00h05 – Twenty One Pilots15h50 – Carol Biazin convida Joyce Alane18h05 – Joelma convida Viviane Batidão20h20 – Marina Sena convida Céu22h55 – Zara Larsson21h05 – Dawn Patrol23h00 – Illusionize00h15 – Roddy Lima01h30 – John Summit15h00 – Marvvila16h50 – Suel19h10 – Dennis15h00 – Kynnie16h50 – Lucy Alves19h10 – Haley Smalls14h30 – AR Baby16h00 – Bruna Black18h00 – Sant20h10 – LourenaCarros particulares, táxis e veículos de aplicativo não têm acesso ao entorno da Cidade do Rock. As e voltar principais vias da região passam por bloqueios entre 14h e 5h, e o público deve recorrer aos transportes oficiais ou ao transporte público.O BRT Expresso custa R$ 29, com ida e volta, e deve ser comprado pelo aplicativo Jaé. Depois da validação do bilhete, o passageiro recebe uma pulseira que também será exigida no retorno. As linhas especiais ligam a região do festival ao Jardim Oceânico, Alvorada e Madureira.No metrô, a estação Jardim Oceânico permanece aberta 24 horas para embarque. Durante a madrugada, as demais estações das linhas 1, 2 e 4 funcionam apenas para desembarque. A tarifa custa R$ 7,90 por trecho.Central do Brasil, Madureira e Deodoro também operam em esquema especial de 24 horas nos trens. Já a Linha 1 do VLT funciona durante toda a madrugada, com operação expressa entre 23h e 5h.Entre os itens permitidos estão garrafas plásticas transparentes de até 500 ml com tampa, até cinco alimentos por pessoa, carregadores portáteis, capas de chuva, óculos de sol, cangas, casacos e protetor solar em embalagem plástica de até 100 ml.Não podem entrar na Cidade do Rock recipientes de vidro ou metal, copos e garrafas rígidos, objetos cortantes, sprays, aerossóis, cadeiras, bancos, barracas, guarda-chuvas, mochilas grandes, lasers, sinalizadores e adereços de grandes dimensões.Para quem pretende registrar o festival, câmeras portáteis e analógicas simples são permitidas, enquanto equipamentos profissionais, considerados de uso jornalístico ou comercial, são proibidos pela organização.