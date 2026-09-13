Apresentação do Twenty One Pilots com 'Drag Path' no 52º American Music AwardsReprodução / Youtube
No Palco Sunset, Carol Biazin abre os trabalhos ao lado de Joyce Alane, seguida por Joelma com Viviane Batidão, Marina Sena com Céu e Zara Larsson. Já o New Dance Order concentra as atrações de música eletrônica.
Palco Mundo
17h00 – Ivete Sangalo
19h10 – Lola Young
21h35 – Halsey
00h05 – Twenty One Pilots
Palco Sunset
15h50 – Carol Biazin convida Joyce Alane
18h05 – Joelma convida Viviane Batidão
20h20 – Marina Sena convida Céu
22h55 – Zara Larsson
New Dance Order
21h05 – Dawn Patrol
23h00 – Illusionize
00h15 – Roddy Lima
01h30 – John Summit
Espaço Favela
15h00 – Marvvila
16h50 – Suel
19h10 – Dennis
Global Village
15h00 – Kynnie
16h50 – Lucy Alves
19h10 – Haley Smalls
Palco Supernova
14h30 – AR Baby
16h00 – Bruna Black
18h00 – Sant
20h10 – Lourena
Como chegar e voltar
Carros particulares, táxis e veículos de aplicativo não têm acesso ao entorno da Cidade do Rock. As e voltar principais vias da região passam por bloqueios entre 14h e 5h, e o público deve recorrer aos transportes oficiais ou ao transporte público.
O BRT Expresso custa R$ 29, com ida e volta, e deve ser comprado pelo aplicativo Jaé. Depois da validação do bilhete, o passageiro recebe uma pulseira que também será exigida no retorno. As linhas especiais ligam a região do festival ao Jardim Oceânico, Alvorada e Madureira.
No metrô, a estação Jardim Oceânico permanece aberta 24 horas para embarque. Durante a madrugada, as demais estações das linhas 1, 2 e 4 funcionam apenas para desembarque. A tarifa custa R$ 7,90 por trecho.
Central do Brasil, Madureira e Deodoro também operam em esquema especial de 24 horas nos trens. Já a Linha 1 do VLT funciona durante toda a madrugada, com operação expressa entre 23h e 5h.
O que pode e não pode levar
Entre os itens permitidos estão garrafas plásticas transparentes de até 500 ml com tampa, até cinco alimentos por pessoa, carregadores portáteis, capas de chuva, óculos de sol, cangas, casacos e protetor solar em embalagem plástica de até 100 ml.
Não podem entrar na Cidade do Rock recipientes de vidro ou metal, copos e garrafas rígidos, objetos cortantes, sprays, aerossóis, cadeiras, bancos, barracas, guarda-chuvas, mochilas grandes, lasers, sinalizadores e adereços de grandes dimensões.
Para quem pretende registrar o festival, câmeras portáteis e analógicas simples são permitidas, enquanto equipamentos profissionais, considerados de uso jornalístico ou comercial, são proibidos pela organização.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro