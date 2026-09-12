Maroon 5 em foto de divulgação em rede socialReprodução/Instagram
No Palco Sunset, Mumford & Sons encerra a noite após apresentações de João Gomes com a Orquestra Brasileira, Gilsons com Daniela Mercury e Olodum, além de Criolo, Amaro & Dino. A programação ainda se espalha pelo New Dance Order, Espaço Favela, Supernova e Global Village.
Palco Mundo
16h40 – Pedro Sampaio
19h00 – J Balvin
21h20 – Demi Lovato
00h05 – Maroon 5
Palco Sunset
15h30 – Criolo, Amaro & Dino
17h50 – Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum
20h10 – João Gomes com a Orquestra Brasileira
22h45 – Mumford & Sons
New Dance Order
21h05 – Bhaskar
22h00 – Adam Sellouk
23h00 – Gabe
00h00 – Alok & Family – Ekanta & Swarup
01h30 – Alok Pres. Rave The World
Espaço Favela
15h00 – Soul de Brasileiro
16h50 – Priscila Senna
19h10 – Timbalada
Palco Supernova
14h30 – Celo Dut
16h00 – Yago Oproprio
18h00 – Milo J
20h10 – Delacruz
Global Village
15h00 – Badi Assad
16h50 – Hamilton de Holanda
19h10 – Mestrinho
Como chegar e voltar
Carros particulares, táxis e veículos de aplicativo não têm acesso ao entorno da Cidade do Rock. As principais vias da região passam por bloqueios entre 14h e 5h, e o público deve recorrer aos transportes oficiais ou ao transporte público.
O BRT Expresso custa R$ 29, com ida e volta, e deve ser comprado pelo aplicativo Jaé. Após a validação do bilhete, o passageiro recebe uma pulseira que também será exigida no retorno. As linhas especiais ligam a região do festival ao Jardim Oceânico, Alvorada e Madureira.
No metrô, a estação Jardim Oceânico permanece aberta 24 horas para embarque. Durante a madrugada, as demais estações das linhas 1, 2 e 4 funcionam apenas para desembarque. A tarifa custa R$ 7,90 por trecho.
Central do Brasil, Madureira e Deodoro também operam em esquema especial de 24 horas nos trens, enquanto a Linha 1 do VLT funciona durante toda a madrugada, com operação expressa entre 23h e 5h.
O que pode e não pode levar
Entre os itens permitidos estão garrafas plásticas transparentes de até 500 ml com tampa, até cinco alimentos por pessoa, carregadores portáteis, capas de chuva, óculos de sol, cangas, casacos e protetor solar em embalagem plástica de até 100 ml.
Não podem entrar na Cidade do Rock recipientes de vidro ou metal, copos e garrafas rígidos, objetos cortantes, sprays, aerossóis, cadeiras, bancos, barracas, guarda-chuvas, mochilas grandes, lasers, sinalizadores e adereços de grandes dimensões.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro