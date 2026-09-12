Maroon 5 em foto de divulgação em rede social - Reprodução/Instagram

Maroon 5 em foto de divulgação em rede socialReprodução/Instagram

Publicado 12/09/2026 11:34 | Atualizado 12/09/2026 12:48

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16h40 – Pedro Sampaio19h00 – J Balvin21h20 – Demi Lovato00h05 – Maroon 515h30 – Criolo, Amaro & Dino17h50 – Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum20h10 – João Gomes com a Orquestra Brasileira22h45 – Mumford & Sons21h05 – Bhaskar22h00 – Adam Sellouk23h00 – Gabe00h00 – Alok & Family – Ekanta & Swarup01h30 – Alok Pres. Rave The World15h00 – Soul de Brasileiro16h50 – Priscila Senna19h10 – Timbalada14h30 – Celo Dut16h00 – Yago Oproprio18h00 – Milo J20h10 – Delacruz15h00 – Badi Assad16h50 – Hamilton de Holanda19h10 – MestrinhoCarros particulares, táxis e veículos de aplicativo não têm acesso ao entorno da Cidade do Rock. As principais vias da região passam por bloqueios entre 14h e 5h, e o público deve recorrer aos transportes oficiais ou ao transporte público.O BRT Expresso custa R$ 29, com ida e volta, e deve ser comprado pelo aplicativo Jaé. Após a validação do bilhete, o passageiro recebe uma pulseira que também será exigida no retorno. As linhas especiais ligam a região do festival ao Jardim Oceânico, Alvorada e Madureira.No metrô, a estação Jardim Oceânico permanece aberta 24 horas para embarque. Durante a madrugada, as demais estações das linhas 1, 2 e 4 funcionam apenas para desembarque. A tarifa custa R$ 7,90 por trecho.Central do Brasil, Madureira e Deodoro também operam em esquema especial de 24 horas nos trens, enquanto a Linha 1 do VLT funciona durante toda a madrugada, com operação expressa entre 23h e 5h.Entre os itens permitidos estão garrafas plásticas transparentes de até 500 ml com tampa, até cinco alimentos por pessoa, carregadores portáteis, capas de chuva, óculos de sol, cangas, casacos e protetor solar em embalagem plástica de até 100 ml.Não podem entrar na Cidade do Rock recipientes de vidro ou metal, copos e garrafas rígidos, objetos cortantes, sprays, aerossóis, cadeiras, bancos, barracas, guarda-chuvas, mochilas grandes, lasers, sinalizadores e adereços de grandes dimensões.