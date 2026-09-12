João Gomes e Mestrinho se apresentam no Rock in Rio neste sábado (12) - Divulgação

João Gomes e Mestrinho se apresentam no Rock in Rio neste sábado (12)Divulgação

Publicado 12/09/2026 05:00

Tem forró de primeira qualidade no Rock in Rio, neste sábado (12), com os shows de Mestrinho, às 16h10, no Global Village, e de João Gomes com a Orquestra Brasileira, às 20h10, no Palco Sunset. Parceiros no projeto "Dominguinho", os artistas prometem animar o público ao som do ritmo nordestino.

Após participar da apresentação de Pedro Sampaio em 2022, João comenta a emoção de retornar ao festival de música com seu próprio show. "É muito especial... Tem um significado ainda maior. O forró sempre foi uma parte muito importante da minha vida e da nossa cultura, então ver essa música chegando a espaços como esse me deixa muito feliz e orgulhoso. É uma conquista minha, mas também de muita gente que acredita e mantém o forró vivo", afirma o cantor.

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Mestrinho também celebra a presença do gênero no evento, que já reuniu artistas como Elba Ramalho e Alceu Valença desde a primeira edição, em 1985. "O forró está onde merece, pois é uma das maiores identidades desse país, no mesmo patamar que o samba e a bossa nova", defende o sanfoneiro.

No Sunset, João se unirá à Orquestra Brasileira. "Vai ser bonito demais. A Orquestra traz uma força muito grande para as músicas e a gente está preparando tudo com muito carinho. É uma mistura que valoriza ainda mais a nossa música e vai deixar o show com uma cara muito especial", adianta o artista pernambucano, que dá mais detalhes da apresentação.

"A gente está preparando um show grande, mas sem perder a essência. Vai ter muita música que o público conhece, aquelas que não podem ficar de fora, e também algumas surpresas. A ideia é fazer todo mundo cantar e dançar junto com a gente", ressalta.

Já Mestrinho levará toda a sua musicalidade para o Global Village. "O público pode esperar um repertório dançante e que emociona também. (Terá) Muitas homenagens aos meus mestres e também algumas musicas do projeto "Dominguinho", que tenho com João Gomes e Jota.pê."

Realização

Considerado o "Rei do Piseiro", João comenta que nunca imaginou cantar no Rock in Rio. "Quando eu comecei, lá atrás, meu sonho era conseguir viver de música e levar o forró para o maior número de pessoas possível. Estar hoje no Rock in Rio, com um show meu, é daquelas coisas que a gente para e pensa: 'Caramba, olha onde a música levou a gente'. É um momento que vou guardar para sempre."

Em sua segunda passagem pelo festival - a primeira foi em 2024 -, Mestrinho descreve a sensação de fazer parte do line-up do evento. "De chegar em um pico muito alto com relação a conquistas em minha carreira", comenta. "É um dos maiores festivais do mundo e eu fico honrado de fazer show no Rock in Rio", acrescenta.

João, por fim, reage com bom humor ao ser questionado sobre a chance de Mestrinho e Jota.pê participarem de seu show e cantarem juntos algumas músicas do projeto "Dominguinho", que venceu a categoria "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa" do Grammy Latino, em 2025. "Olha, essa ideia é boa demais! Mestrinho é um irmão que a música me deu e seria muito bonito dividir esse momento com ele. E se o Jota.pê aparecer também, aí já sabe, né? O 'Dominguinho' pode acontecer em qualquer lugar!"