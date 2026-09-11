Alok se apresenta no Palco Mundo, no quinto dia do evento, nesta sexta-feira (11)Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
“Estou muito feliz por tocar na primeira noite do Rock in Rio com um artista de K-pop como headliner. Isso é um marco muito importante, o Rock in Rio está olhando para uma direção onde muitos outros não estão. Essa geração está mudando o mundo, mudando o jogo. Eu queria que vocês soubessem que, quando foi anunciado, vi muita gente falando: ‘Como assim artista de K-pop? Como pode’. Aqui está a resposta! Sejam vocês, não se importem com o julgamento das pessoas mais chatas do mundo. Se expressem”, discursou.
Ainda no início, Alok tocou grandes sucessos internacionais, como “Levels”, do Avicii, e “Fuego”, produção dele com o irmão, Bhaskar. Empolgados com os hits, os fãs que vieram para ver K-pop se esbaldaram na pista, mantendo a energia alta.
Outro ponto alto do show foi a formação de um painel humano com 45 bailarinos incrivelmente coreografados. Alok é idealizador do movimento Keep Art Human, que tem o intuito de promovermos o valor da criatividade humana.
O DJ interagiu com o público em diversos momentos e tocou um remix com os funks antigos “Nova Geração” e “Rap da Felicidade”. A pista se surpreendeu com a música e cantou forte na Cidade do Rock.
O show ainda contou com a participação do cantor Zeeba, que lançou uma música recentemente com o DJ, com quem também tem, em parceria, o hit “Hear me now”.
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