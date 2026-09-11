Alok se apresenta no Palco Mundo, no quinto dia do evento, nesta sexta-feira (11) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Alok se apresenta no Palco Mundo, no quinto dia do evento, nesta sexta-feira (11)Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 11/09/2026 22:52 | Atualizado 11/09/2026 22:52

Durante o ‘dia do K-pop’ no Rock in Rio , o DJ Alok foi o penúltimo a se apresentar no Palco Mundo e conseguiu conquistar o público. Na abertura do show, ele apostou em um show de fogos e uma apresentação com 1,5 mil drones. Um rosto se formou no céu da Cidade do Rock e avisou que o palco se tornaria ‘rave’.