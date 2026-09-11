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K-pop domina o dia no Rock in Rio 2026
Programação reuniu atrações internacionais e brasileiras antes do aguardado show do Stray Kids
O Rock in Rio vive, nesta sexta-feira (11), um dos dias mais movimentados da edição 2026. Pela primeira vez na história, o festival dedica o Palco Mundo a uma sequência de atrações ligadas ao K-pop, em programação que reúne NEXZ, Hwasa e Stray Kids, além do DJ brasileiro Alok.
No Palco Mundo, o NEXZ abriu a programação principal, em sua estreia no Brasil. Na sequência, Hwasa apresentou seu repertório solo. A cantora sul-coreana cantou músicas como "Twit" e "Maria". Durante o show, a organização pediu que fãs próximos à grade recuassem alguns passos por causa da aglomeração.
Outros palcos também receberam atrações ao longo do dia. Os Garotin se apresentaram no Sunset com participação de Duquesa. Jota.pê também subiu ao palco e recebeu Luedji Luna e Zaynara como convidadas. PJ Morton completou a programação do Sunset.
Ainda sobe ao Palco Sunset a banda britânica Jamiroquai, enquanto o grupo sul-coreano Stray Kids encerra o dia de shows no Palco Mundo.
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PJ Morton faz show vibrante no Rock in Rio
Músico e tecladista da banda Maroon 5 se apresentou no Palco Sunset nesta sexta-feira (11)
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