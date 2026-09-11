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K-pop domina o dia no Rock in Rio 2026
Rock In Rio

K-pop domina o dia no Rock in Rio 2026

Programação reuniu atrações internacionais e brasileiras antes do aguardado show do Stray Kids

L
Leticia Pessôa
Hwasa fez primeira apresentação em solo brasileiro
Hwasa levou performance com bailarinos ao Palco Mundo
Grupo NEXZ abriu as apresentações do Palco Mundo
NEXZ levou o k-pop para o Palco Mundo
Os Garotin agitaram o público do Palco Sunset
Zaynara participou do show de Jota.pê no Rock in Rio
DJ Alok apresentou espetáculo \'Keep Art Human\'
No dia do k-pop, Alok foi atração brasileira no Palco Mundo
PJ Morton transitou entre gêneros musicais distintos no Palco Sunset
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O Rock in Rio vive, nesta sexta-feira (11), um dos dias mais movimentados da edição 2026. Pela primeira vez na história, o festival dedica o Palco Mundo a uma sequência de atrações ligadas ao K-pop, em programação que reúne NEXZ, Hwasa e Stray Kids, além do DJ brasileiro Alok.
No Palco Mundo, o NEXZ abriu a programação principal, em sua estreia no Brasil. Na sequência, Hwasa apresentou seu repertório solo. A cantora sul-coreana cantou músicas como "Twit" e "Maria". Durante o show, a organização pediu que fãs próximos à grade recuassem alguns passos por causa da aglomeração.
Outros palcos também receberam atrações ao longo do dia. Os Garotin se apresentaram no Sunset com participação de Duquesa. Jota.pê também subiu ao palco e recebeu Luedji Luna e Zaynara como convidadas. PJ Morton completou a programação do Sunset.
Ainda sobe ao Palco Sunset a banda britânica Jamiroquai, enquanto o grupo sul-coreano Stray Kids encerra o dia de shows no Palco Mundo.
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