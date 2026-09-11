Hwasa animou o Rock in Rio com sucessos do k-pop - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Hwasa animou o Rock in Rio com sucessos do k-pop Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 11/09/2026 20:31

Hwasa entrou no Palco Mundo , por volta das 19h desta sexta-feira (11), com muita atitude e presença. Vestindo chapéu e minissaia rosas, acompanhado de corset com detalhes em preto, a sul-coreana começou o show com a música que leva seu nome e pediu para o público gritar alto. O pedido foi atendido e a energia na Cidade do Rock ficou ensurdecedora.

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"Primeiramente, gostaria de dizer que eu amo o Rock in Rio, amo o Brasil! Eu quero que vocês voltem para casa muito feliz hoje", celebrou.

Acompanhada de dançarinas, Hwasa apresentou coreografias complexas e bem ensaiadas. Além disso, encantou com a voz grave inconfundível. No YouTube Music, a artista conta com mais de 40 milhões ouvintes mensais.

Os solos de guitarra da banda e a animação da cantora durante todo o show impressionaram. Umas das mais aclamadas foi o hit "Twit", lançada em 2020, sucesso da cantora. Antes de cantar "So Cute", Hwasa desceu do palco para se aproximar dos fãs, conhecidos como Twits. Ela pediu para ensinarem a palavra "fofo" em português e já emendou no hit.

Por fim, a sul-coreana apresentou "Maria", considerado o seu maior sucesso. A performance incendiou a Cidade do Rock e a artista destacou que o hit tem um certo espírito brasileiro.

"Essa era a última música… Mas ouvir vocês me faz querer ficar. Eu te amo, Rio… Então, vou cantar mais uma. Essa vai ser realmente a última", disse Hwasa antes de performática "Good Goodbye", outro sucesso absoluto dela.

A cantora deixou o palco enrolada em uma bandeira do Brasil, deixando o público em polvorosa. "Eu te amo! Obrigada", se declarou ao sair.