Hwasa animou o Rock in Rio com sucessos do k-pop Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Hwasa incendeia Rock in Rio com estilo e presença de palco
Cantora foi muito celebrada pelos fãs, que acompanharam as músicas do início ao fim, e se declarou à Cidade Maravilhosa
Hwasa incendeia Rock in Rio com estilo e presença de palco
Cantora foi muito celebrada pelos fãs, que acompanharam as músicas do início ao fim, e se declarou à Cidade Maravilhosa
Trio Os Garotin empolga público do palco Sunset
Show dos artistas contou com a participação especial da rapper baiana Duquesa
Famosos prestigiam segundo fim de semana do Rock in Rio
Humberto Carrão, Rafael Zulu e Carol Castro foram algumas das estrelas que curtiram o festival
Com carisma e dança, Nexz abre o Palco Mundo com muita empolgação
Fãs de pop asiático se aglomeraram na grade, cantaram alto e pularam durante a apresentação do grupo sul-coreano-japonês
Jota.pê conquista o Palco Sunset ao lado de Luedji Luna e Zaynara
Cantor animou o público da Cidade do Rock na tarde desta sexta-feira (11)
Fãs de todo o Brasil vão ao Rock in Rio para ver artistas de k-pop
Novidade da edição de 2026, os grupos atraíram milhares de admiradores apaixonados que se aglomeraram nas grades do Palco Mundo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.