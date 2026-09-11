Jota.pê Reprodução / Instagram

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Isabelle Rosa
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Letícia Montrezor
Jota.pê está "muito animado" para subir ao Palco Sunset do Rock in Rio, nesta sexta-feira (11). Dono do sucesso "Ouro Marrom", o cantor se apresenta ao lado de Luedji Luna e Zaynara, a partir das 15h30.

"Tenho certeza que o público vai gostar muito dessa mistura de Zaynara, Luedji e eu. Os ensaios foram muito legais, a gente já queria estar junto há muito tempo, e não poderia ter lugar melhor pra gente fazer isso", acredita Jota.pê.

No repertório, o artista promete reunir alguns de seus principais sucessos e também "Até Outro Dia Amor", lançada recentemente."Eu estou muito ansioso para tocar a música nova, que está sendo muito bem recebida. E 'Ouro Marrom', né? É uma música que sempre me marca muito para apresentar", diz.

Jota.pê também celebra a diversidade musical do Rock in Rio e destaca a mistura de estilos presente na programação desta sexta-feira. "Eu acho muito bonito que o Rock in Rio propõe essa mistura de muitas coisas diferentes, mesclas de público, porque música boa não tem estilo. É muito bonito poder tocar no mesmo dia Jamiroquai tocando, apresentações de K-pop, PJ Morton…", afirma.

Entre as atrações que pretende acompanhar no festival, o cantor já tem uma prioridade. "Eu quero muito ver o show do Jamiroquai. Muito. Vai ter que dar tempo, porque eu quero muito ver", revela.
Nesta sexta-feira, o Palco Mundo recebe NEXZ, às 16h40; Hwasa, às 19h; Alok, com o espetáculo "Keep Art Human", às 21h20; e Stray Kids, à 0h05. No Palco Sunset, além de Jota.pê, Luedji Luna e Zaynara, se apresentam Os Garotin com Duquesa, às 17h50; PJ Morton, às 20h10; e Jamiroquai, às 22h45.
 
No New Dance Order, a programação reúne Anna, às 21h05; Departamento, às 22h; OMIKI, à 0h; e Neelix, à 1h. O Espaço Favela terá Caio Luccas, às 15h; Puterrier e MC Carol, às 16h50; e MC Cabelinho com TZ da Coronel, às 19h10.
 
O Global Village recebe Lambateria com Félix Robatto, às 15h; Rio Bronx, às 16h50; e Soulidified, às 19h10. Já no Supernova, sobem ao palco Muse Maya, às 14h30; Isa Buzzi, às 16h; Ananda, às 18h; e NandaTsunami, às 20h10.