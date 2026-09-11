O Global Village recebe Lambateria com Félix Robatto, às 15h; Rio Bronx, às 16h50; e Soulidified, às 19h10. Já no Supernova, sobem ao palco Muse Maya, às 14h30; Isa Buzzi, às 16h; Ananda, às 18h; e NandaTsunami, às 20h10.

No New Dance Order, a programação reúne Anna, às 21h05; Departamento, às 22h; OMIKI, à 0h; e Neelix, à 1h. O Espaço Favela terá Caio Luccas, às 15h; Puterrier e MC Carol, às 16h50; e MC Cabelinho com TZ da Coronel, às 19h10.