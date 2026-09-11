Jota.pê Reprodução / Instagram
"Tenho certeza que o público vai gostar muito dessa mistura de Zaynara, Luedji e eu. Os ensaios foram muito legais, a gente já queria estar junto há muito tempo, e não poderia ter lugar melhor pra gente fazer isso", acredita Jota.pê.
No repertório, o artista promete reunir alguns de seus principais sucessos e também "Até Outro Dia Amor", lançada recentemente."Eu estou muito ansioso para tocar a música nova, que está sendo muito bem recebida. E 'Ouro Marrom', né? É uma música que sempre me marca muito para apresentar", diz.
Jota.pê também celebra a diversidade musical do Rock in Rio e destaca a mistura de estilos presente na programação desta sexta-feira. "Eu acho muito bonito que o Rock in Rio propõe essa mistura de muitas coisas diferentes, mesclas de público, porque música boa não tem estilo. É muito bonito poder tocar no mesmo dia Jamiroquai tocando, apresentações de K-pop, PJ Morton…", afirma.
Entre as atrações que pretende acompanhar no festival, o cantor já tem uma prioridade. "Eu quero muito ver o show do Jamiroquai. Muito. Vai ter que dar tempo, porque eu quero muito ver", revela.
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