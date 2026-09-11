Segundo fim de semana do Rock in Rio começa nesta sexta-feira (11) - Divulgação / Moriva @luarabaggi_2629

Segundo fim de semana do Rock in Rio começa nesta sexta-feira (11)Divulgação / Moriva @luarabaggi_2629

Publicado 11/09/2026 05:00

Começa nesta sexta-feira (11) o segundo fim de semana do Rock in Rio, na Cidade do Rock , localizada no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste. Após arrastar multidões nos primeiros dias, o festival dá as boas-vindas ao k-pop, fenômeno sul-coreano, e ao pop, com pitadas de rock alternativo e alguns gêneros da música brasileira.

O festival reinicia com a estreia do k-pop. Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, que formam a boyband Stray Kids, sobem ao Palco Mundo como atração principal, nesta sexta. O dia ainda conta com as apresentações do DJ Alok, da cantora sul-coreana Hwasa e da boyband sul-coreana NEXZ.

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No Palco Sunset, a animação ficará por conta da banda britânica de acid jazz Jamiroquai, do cantor americano PJ Morton, do grupo Os Garotin, com participação de Duquesa, e do cantor Jota.Pê, que convida Luedji Luna e Zaynara.



De São Gonçalo para o Palco Sunset, a apresentação de Os Garotin ao lado de Duquesa marca a estreia do trio no festival. O cantor Leo Guima celebra: "Não dá nem para explicar. Sempre foi um sonho nosso, desde quando a gente era criança, quando olhávamos para o festival, com nossas bandas favoritas tocando ali, e a gente se imaginava. A gente sempre sonhou em poder tocar no palco do Rock in Rio. Está sendo um sonho realizado", afirma o artista, em entrevista ao Dia.

Leo, inclusive, garante que ele, Anchietx e Cupertino têm ensaiado bastante para a apresentação. "A preparação está sendo cuidar muito da cabeça, cuidar da voz, ensaiar, fazer coreografias. Vamos entregar o melhor show que a gente já fez. Com certeza vai ser o mais incrível", promete.



O trio chega ao festival como uma das bandas mais aguardadas pelos fãs. No entanto, eles não chegam sozinhos. Sobre a rapper Duquesa, com quem dividirá o Sunset, o cantor não economiza nos elogios.

"É uma artista incrível da Bahia, intensa, que fala a verdade na cara com poesia e ritmo. Ela é uma artista muito necessária na nossa cena e vem se mostrando cada vez mais inventiva e criativa. A gente admira muito ela. Também ficamos muito felizes de que tem pessoas que gostam do nosso tipo de música. Ser uma das bandas mais aguardadas desse Rock in Rio pra gente é uma honra", diz.



Neste mesmo dia, um dos palcos queridinhos, que nasceu na edição passada do Rock in Rio, o Espaço Favela recebe MC Cabelinho – que convida TZ da Coronel –, Puterrier & MC Carol e Caio Luccas. O New Dance Order, palco de música eletrônica, conta com as apresentações de Neelix & Vegas, OMIKI, Ski Aggu, Departamento e ANNA.





No sábado (12), a banda Maroon 5 se apresenta pela quarta vez no festival, sendo a terceira como headliner. A sensação Demi Lovato também está de volta ao Rock in Rio. O fenômeno colombiano J. Balvin e o DJ brasileiro Pedro Sampaio fazem suas estreias no Palco Mundo. Leia Mais! Dia do metal é marcado por rodas punk e interação com o público No sábado (12), a banda Maroon 5 se apresenta pela quarta vez no festival, sendo a terceira como headliner. A sensação Demi Lovato também está de volta ao Rock in Rio. O fenômeno colombiano J. Balvin e o DJ brasileiro Pedro Sampaio fazem suas estreias no Palco Mundo.

Já o Sunset receberá a banda britânica Mumford & Sons, João Gomes & Orquestra brasileira, Gilsons – que convidam Daniela Mercury e Olodum – e o encontro Criolo, Amaro & Dino. O Espaço Favela conta com nomes como Timbalada, Priscila Senna e Soul de Brasileiro. No New Dance Order, o after fica por conta de Alok, Ekanta & Swarup, Gabe, Adam Sellour e Bhaskar.

No domingo (13), a edição de 2026 do festival chega ao fim com o duo Twenty One Pilots. Antes deles, o público poderá curtir Halsey, Lola Young e Ivete Sangalo no Palco Mundo.

Quem se despede do Sunset é o fenômeno Zara Larsson. Além dela, passam pelo apelidado "palco do encontro" a cantora Marina Sena – que convida Céu –, Joelma – com Viviane Batidão – e Carol Biazin – com participação de Joyce Alane. Para fechar o festival, Dennis, Suel e Marvvila agitam o Espaço Favela, enquanto John Summit, Roddy Lima, Illusionize e Dawn Patrol, com Maz, Antdot, Bakka e Riascode, comandam o New Dance Order.

Além do Rock in Rio, há outras opções de atrações musicais no roteiro. Confira abaixo:



Monobloco

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 90 (solidário, mediante doação de um 1 kg de alimento não perecível - exceto sal ou açúcar)



Vitinho e Nego Damoé

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 25



Marquinho Sensação - Feijoada da Mangueira

Abertura: Grupo Samba Enredo de Raiz

Sábado, a partir das 13h

Local: Palácio do Samba

Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1072 - Mangueira

Ingresso + feijoada: R$ 60



Marcelle Motta, Nego Álvaro, Papau do Salgueiro e Irmãos Paulinos

Sábado, a partir das 16h

Local: Quintal do Terreiro

Endereço: Rua do Imperador, 1075 - Realengo

Ingresso: Grátis



Tasha & Tracie

Participação: MC Luanna

Sábado, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 80 (solidário, mediante doação de um 1 kg de alimento não perecível - exceto sal ou açúcar)



Orquestra Sinfônica Brasileira

Domingo, às 11h

Local: Teatro Carlos Gomes

Endereço:

Ingresso: R$ 10



Sorriso Maroto

Domingo, a partir das 17h

Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu

Ingresso: R$ 100 (solidário, mediante doação de um 1 kg de alimento não perecível)