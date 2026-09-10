Demi Lovato desembarca no Brasil para o Rock in RioReprodução / X
Demi Lovato desembarcou no Brasil para seu show no Rock In Rio, com o seu carisma de sempre, autografando e falando com fãs brasileiros. pic.twitter.com/nVM7l0dgwc— POPTime (@poptime) September 10, 2026
A artista, que fará show no Palco Mundo no dia 12 de setembro, deixou o aeroporto por uma área mais afastada dos fotógrafos. Mesmo assim, encontrou os Lovatics, nome dado aos seus fãs, e posou para fotos, distribuiu autógrafos e recebeu presentes.
"Foi tudo perfeito. Ela atendeu a todos os fãs do aeroporto, tirou fotos, deu autógrafos, deu parabéns para uma fã, conversou com outros. Ela é muito simpática e a segurança também foi muito solícita", contou ao gshow Bruna Letícia Marques de Oliveira, que esteve no aeroporto.
Para a chegada ao país, Demi usou uma blusa amarela com detalhes em verde, em referência ao Brasil, segundo relatos de fãs que acompanharam o desembarque.
DEMI LOVATO ESTÁ NO BRASIL pic.twitter.com/7XusjFIaR0— FEIRINHA DO VINIL (@feirinhavinil) September 10, 2026
No Rock in Rio, Demi se apresenta no último fim de semana do festival e divide a programação do Palco Mundo com o Maroon 5. O repertório deve destacar a atual fase da cantora, marcada pelo álbum "It's Not That Deep", lançado em outubro.
Depois da passagem pelo Rio, a artista segue para São Paulo, onde fará outros dois shows, nos dias 15 e 16 de setembro.
Esta será a segunda apresentação de Demi Lovato no Rock in Rio. Ao anunciar o retorno ao festival, ela celebrou o reencontro com o público brasileiro nas redes sociais. "Meus Lovatics brasileiros têm um lugar tão especial no meu coração. Eu estou contando os dias até cantarmos juntos no Rock in Rio 2026...amo vocês!", escreveu nos Stories.
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