Demi Lovato surge de biquíni em jet ski durante viagem nas Bahamas - Reprodução/Instagram

Demi Lovato surge de biquíni em jet ski durante viagem nas BahamasReprodução/Instagram

Publicado 27/08/2026 10:57

Rio - Demi Lovato está na Bahamas antes de retomar a agenda de shows. Nesta quarta-feira (26), a cantora, de 34 anos, compartilhou novos registros da passagem pelo Caribe e apareceu de biquíni durante um passeio de jet ski pelo mar da região.

Nas fotos, a artista surgiu com uma peça estampada em tons quentes e preto, além de óculos escuros. A viagem marcou as comemorações pelo aniversário de Demi, que também publicou nas redes sociais um vídeo com alguns dos momentos ao lado dos amigos.

Entre os registros, o grupo aparece em contato com animais típicos da região, como tubarões-lixa e os conhecidos porcos que vivem nas praias das Bahamas. Outro momento que chamou atenção foi a celebração do aniversário: o bolo preparado pelo restaurante exibiu o número 32, apesar de a cantora ter completado 34 anos.

Depois da pausa no Caribe, Demi se prepara para desembarcar no Brasil. A artista integra a programação do "Rock in Rio" e sobe ao palco do festival no dia 12 de setembro.