Demi Lovato surge de biquíni em jet ski durante viagem nas BahamasReprodução/Instagram

Mais artigos de Letícia Montrezor
Letícia Montrezor
Rio - Demi Lovato está na Bahamas antes de retomar a agenda de shows. Nesta quarta-feira (26), a cantora, de 34 anos, compartilhou novos registros da passagem pelo Caribe e apareceu de biquíni durante um passeio de jet ski pelo mar da região.
Nas fotos, a artista surgiu com uma peça estampada em tons quentes e preto, além de óculos escuros. A viagem marcou as comemorações pelo aniversário de Demi, que também publicou nas redes sociais um vídeo com alguns dos momentos ao lado dos amigos.
Entre os registros, o grupo aparece em contato com animais típicos da região, como tubarões-lixa e os conhecidos porcos que vivem nas praias das Bahamas. Outro momento que chamou atenção foi a celebração do aniversário: o bolo preparado pelo restaurante exibiu o número 32, apesar de a cantora ter completado 34 anos.
Depois da pausa no Caribe, Demi se prepara para desembarcar no Brasil. A artista integra a programação do "Rock in Rio" e sobe ao palco do festival no dia 12 de setembro.
A cantora ainda fará duas apresentações em São Paulo, nos dias 15 e 16 do mesmo mês. Os shows fazem parte da turnê "It's Not That Deep", que marca a atual fase da carreira de Demi.
fotogaleria
Demi Lovato surge de biquíni em jet ski durante viagem nas Bahamas
Demi Lovato surge de biquíni em jet ski durante viagem nas Bahamas