Tata Werneck está no ar em ’Quem Ama Cuida’ - Bob Paulino / TV Globo

Tata Werneck está no ar em ’Quem Ama Cuida’Bob Paulino / TV Globo

Publicado 27/08/2026 08:11

Rio - Intérprete de Brigitte em "Quem Ama Cuida", da TV Globo, Tatá Werneck explicou a decisão de não mostrar frequentemente a filha Clara Maria, de 6 anos, fruto do casamento com o ator Rafael Vitti, nas redes sociais. Durante uma interação com os internautas, por meio de uma caixinha de perguntas, a atriz comentou que tem registros super fofos da menina, mas se preocupa com a segurança dela.

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"Tem uns vídeos dela muito maravilhosos que eu queria muito postar porque ela é muito inacreditável, sério. Ela é muito inteligente, perfeita e linda", elogiou Tatá.

Em seguida, ela listou os motivos de não mostrar Clara. "Primeiro: porque eu acho perigoso. Acho perigoso, a gente não sabe quem são as pessoas, né? Segundo motivo, é que eu não sei se a Clara vai querer seguir uma vida pública. Eu até espero que não. Então não quero tornar ela famosa. Não sei se ela vai querer ser uma detetive particular, não sei o que ela vai querer fazer."

"Acho que o outro motivo é porque é crime… Não sei, mas agora tem uma lei, né? E eu… enfim, quem quer postar, tudo certo, mas eu acho esquisito. Acho meio, sei lá… coisa meio para engajar, não sei. Mas respeito, está tudo certo", esclareceu.