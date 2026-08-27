Letícia Sabatella mostra reencontro com cachorro após decisão judicial - Reprodução de vídeo

Letícia Sabatella mostra reencontro com cachorro após decisão judicialReprodução de vídeo

Publicado 27/08/2026 06:41

Rio - Após uma determinação da Justiça, Letícia Sabatella reencontrou o cão Bertoldo e compartilhou um vídeo do momento por meio do Instagram, nesta quarta-feira (26). Nas imagens, a atriz e o namorado, o ator Daniel Dantas, ganham o carinho do animal e vibram com o retorno dele para casa.

"Bertoldo está de volta! Uma Odisseia! Um alívio respirar depois do abismo de dor que passamos. Ele e Bebê se reconhecendo. Eles muito felizes em família! Obrigada a todos que confiaram junto com a gente!", escreveu a atriz na legenda, que fez uma série de agradecimentos.

Ela ainda contou que o cão foi diagnosticado com dermatite e otite e recebeu os devidos cuidados. "Colheram sangue para exames e está medicado, comendo muito, como sempre, e feliz de estar com a gente! Agora, a paz!!", concluiu.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Leticia Sabatella (@leticia_sabatella)



Sabatella resgatou Bertoldo em 2021 de uma ninhada de animais abandonados. Quatro anos depois, a atriz precisou deixar temporariamente Bertoldo e o irmão, Bebê, em uma clínica veterinária enquanto acompanhava o tratamento médico do namorado. Na época, os animais foram encaminhados para adoção por meio de uma ONG sem o conhecimento de Letícia.

Bebê foi devolvido depois de um acordo com os novos tutores, mas Bertoldo só retornou ao lar, nesta quarta, após a decisão da justiça.