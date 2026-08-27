Letícia Sabatella mostra reencontro com cachorro após decisão judicialReprodução de vídeo
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Vídeo: Letícia Sabatella recupera cachorro e mostra reencontro
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