Larissa Manoela ganhou elogio do marido após mudança no visual - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela ganhou elogio do marido após mudança no visual Reprodução/Instagram

Publicado 26/08/2026 18:48

Rio - Larissa Manoela , de 25 anos, realizou uma transformação no visual e compartilhou o resultado em uma série de cliques nas redes sociais. A artista diminuiu o comprimento dos fios e apostou em uma franjinha, que combinou com a maquiagem marcante.

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"In my bad hair era [Na minha era de cabelo bagunçado]", escreveu na legenda. Nos comentários, a atriz ganhou um elogio do marido, André Luiz Frambach. "A gente pisca e você fica cada dia mais perfeita!", disse ele.

Os seguidores também opinaram sobre a mudança de visual da artista. "Esse cabelo ficou maravilhoso", afirmou um fã. "A franjinha sempre volta né? Não tem jeito", declarou outro. "Não tô aguentando tanta perfeição", comentou um terceiro.

a segunda-feira (24), Larissa Manoela revelou que não irá mais interpretar Carmen Miranda na cinebiografia "Pra Você Gostar de Mim". A saída do projeto foi justificada por uma alteração no cronograma de gravações e por conflitos de agenda.

"[O diretor] optou por antecipar as filmagens, mesmo sabendo que a atriz já possuía compromissos profissionais previamente assumidos para as novas datas", informou em nota.