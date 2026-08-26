Juliano Floss surgiu com morena misteriosa em fotos nas redes sociais Reprodução/Instagram

L
Leticia Pessôa
Rio - Juliano Floss compartilhou registros de sua viagem para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, nesta quarta-feira (26), e chamou a atenção dos internautas por uma imagem em que aparece acompanhado de uma mulher não identificada. 
fotogaleria
Juliano Floss curte descanso na Chapada dos Veadeiros - Reprodução/Instagram
Juliano Floss - Reprodução/Instagram
Juliano Floss surgiu com morena misteriosa em fotos nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Juliano Floss compartilhou registros de nova viagem - Reprodução/Instagram
"Perdido Paraíso", escreveu na legenda. "E tava com quem?", perguntou um perfil. "Vamos aproveitar que você tá solteiro e vamos namorar, Jubli", brincou outro. "Quem é a menina com o Juliano?", questionou um terceiro. 
Esta é a primeira publicação feita por Juliano Floss nas redes sociais desde o anúncio do término do namoro com Marina Sena. O influenciador e a cantora estavam juntos desde junho de 2024. 
"Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim de meu relacionamento com Marina", escreveu nos Stories. 