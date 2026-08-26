Alane Dias rebate comentário sobre o corpo - Reprodução Instagram

Alane Dias rebate comentário sobre o corpoReprodução Instagram

Publicado 26/08/2026 15:55

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Entre as mensagens deixadas na publicação estava uma observação curta: "Zero peito". Alane decidiu compartilhar o comentário e aproveitou para questionar a frequência com que mulheres são submetidas a avaliações sobre a aparência."Se fizer cirurgia, reclama; se não fizer, reclama; se fala que fez, reclama; se não fala, reclama. Égua, sinceramente", escreveu.Na sequência, a artista criticou a ideia de que a internet dá liberdade para qualquer pessoa opinar sobre o corpo alheio. "Quase 2027 e ainda tem gente achando que pode tudo, inclusive falar do corpo do outro", afirmou.Alane também lamentou que o ambiente virtual esteja se tornando cada vez mais difícil de lidar. "Eu ainda acredito que a internet pode ser um lugar legal pra gente, mas tá difícil, olha...", completou.