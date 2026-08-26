Mariana Fagundes anunciou gestação de primeiro filhoReprodução/Instagram
Em postagem, ela celebrou a nova fase ao lado do companheiro, o empresário e produtor, Alessandro Souza. "Meu Deus, quantas surpresas! Gente! Que ano é esse? 2026 chegou para marcar o melhor ano de nossas vidas! Estou grávida! Tem um neném sendo formado na minha barriguinha, dá para acreditar? Obrigada, meu Deus! Que venha com muita saúde. Amém!", disse.
No vídeo, ela, ainda, mostrou o ultrassom e definiu a gestação como um sonho. “Deus nos permitiu viver o nosso maior ano. E agora, nos entregou nosso maior sonho. Bem-vindo baby, você já é muito amado!”, declarou.
Entre os comentários da publicação, os seguidores da artista comemoraram. Um internauta desejou felicidades para a família, “Que benção Mari! Que ano, meu Deus do céu... e tu é muitíssimo merecedora! Felicidades e infinitas bençãos para ti e para o seu baby... já amamos muito!”. Outra, afirmou: “Que amor, que venha com muita saúde e que Deus abençoe essa família linda”.
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