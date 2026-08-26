Lito Sousa falou sobre diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob - Reprodução/YouTube

Lito Sousa falou sobre diagnóstico da doença de Creutzfeldt-JakobReprodução/YouTube

Publicado 26/08/2026 14:25

Rio - Lito Sousa gravou um relato emocionante sobre o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurodegenerativa rara e sem cura. No vídeo divulgado nesta quarta-feira (26), o influenciador apareceu sentado em uma cadeira de rodas ao lado da mulher, Mila Seidl, e relembrou os problemas de saúde enfrentados recentemente.

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"Depois do câncer, apareceu uma encefalite no cérebro e eu comecei a perder vários movimentos, dificuldade de andar. E Eu quis gravar esse vídeo enquanto eu ainda tenho cognição, porque eu não sei por quanto tempo... Podem ser semanas. Podem ser meses. Não sei", disse ele.

O criador do canal "Aviões e Músicas" demonstrou esperança apesar do prognóstico negativo. "Hoje o doutor Marcos me avisou que saiu o resultado de um marcador específico. E vocês sabem, eu sou uma pessoa rara. Então veio um diagnóstico para uma doença extremamente rara. E, pela raridade dela, ela não tem tratamento. Apesar da notícia, que não é nada boa, o jogo só acaba quando termina. Vocês sabem que eu sou um homem de ciência, mas também sou um homem de muita fé. E a gente nunca sabe o que pode acontecer".

Lito Sousa desabafou sobre a preocupação com o filho, Malone, de 7 anos, diante do medo de não estar mais presente na vida do menino. "Eu queria ter muito mais tempo com ele. Eu queria tomar muita caneta dele, porque ele joga bola me dando caneta. Não tenho medo de morrer porque eu vivi uma vida boa. Eu não sei como eu falo para ele que eu vou virar estrelinha. Eu não sei a saudade que ele vai sentir. Quando eu ligo para ele, ele sempre atende: 'Oi, papai'. Isso é o que me dá um pouquinho de medo. Só", afirmou.

O influenciador mandou um recado para os fãs e ressaltou que é grato pela vida que teve até agora. "Vocês não precisam ficar tristes. Eu tive a vida mais maravilhosa que alguém pode ter. Até na hora de receber uma notícia ruim, eu pensei: 'Caramba, eu ainda tenho minha cognição, eu ainda posso me despedir das pessoas, não foi um acidente que tirou minha vida'", destacou.

Lito fez uma declaração para a mulher e se despediu com o tradicional encerramento de seus vídeos. "Eu sei que é difícil para você, muito difícil para você. Mas você vai conseguir, você é uma mulher forte demais. Que eu tive a sorte, muita sorte, de te encontrar. O moleque está crescendo pra caramba, ele vai te dar muito apoio. [...] Um grande abraço e até o próximo voo", concluiu.

Entenda

A Doença de Creutzfeldt-Jakob é uma condição priônica rara, neurodegenerativa e progressiva, que afeta o cérebro e pode apresentar evolução rápida. O quadro pode provocar alterações cognitivas e neurológicas, como perda de memória, demência, tremores e dificuldades motoras.

Atualmente, não há cura conhecida para a doença. A DCJ pode aparecer nas formas esporádica, hereditária e iatrogênica, além da variante conhecida como vDCJ.

Segundo Mila Seidl, a família passou por diferentes etapas de investigação até receber a confirmação do diagnóstico. Desde então, parentes e pessoas próximas também passaram a buscar informações sobre estudos científicos e possíveis alternativas que possam contribuir para o acompanhamento de Lito.