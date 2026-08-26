Luísa Sonza lançou nova versão de ’Bloody Paradise’ com ENHYPEN - Reprodução / Pam Martins

Luísa Sonza lançou nova versão de ’Bloody Paradise’ com ENHYPENReprodução / Pam Martins

Publicado 26/08/2026 11:52 | Atualizado 26/08/2026 12:03

"Bloody Paradise" foi lançada originalmente como single principal do oitavo mini álbum do Enhypen, "The Sin: Bliss". O remix com Luísa Sonza, por sua vez, explora a brasilidade ao incorporar a energia ousada e imprevisível do funk.

A colaboração também acontece após a primeira passagem do ENHYPEN pela América Latina. Em julho, o grupo abriu a turnê pela região com um show esgotado no Nubank Parque, em São Paulo, para cerca de 43 mil pessoas.A parceria coloca Luísa entre as artistas brasileiras que já colaboraram com nomes do K-pop. Anitta lançou "Back for More" com o Tomorrow X Together, em 2023, enquanto Pabllo Vittar trabalhou com o NMIXX em "Mexe", em 2025, e "Tic Tic", em 2026.