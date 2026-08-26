Luísa Sonza lançou nova versão de ’Bloody Paradise’ com ENHYPENReprodução / Pam Martins

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Carolina Irigoyen
Rio - Luísa Sonza lançou, nesta quarta-feira (26), uma nova versão de "Bloody Paradise", parceria com o grupo sul-coreano Enhypen. Intitulada "Bloody Paradise (English Ver.) Feat. Luísa Sonza", a faixa traz a cantora brasileira em uma nova interpretação vocal da música.
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Luísa Sonza lançou nova versão de 'Bloody Paradise' com ENHYPEN - Reprodução / Pam Martins
Luísa Sonza lançou nova versão de 'Bloody Paradise' com ENHYPEN - Reprodução / Pam Martins

"Bloody Paradise" foi lançada originalmente como single principal do oitavo mini álbum do Enhypen, "The Sin: Bliss". O remix com Luísa Sonza, por sua vez, explora a brasilidade ao incorporar a energia ousada e imprevisível do funk.
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A colaboração também acontece após a primeira passagem do ENHYPEN pela América Latina. Em julho, o grupo abriu a turnê pela região com um show esgotado no Nubank Parque, em São Paulo, para cerca de 43 mil pessoas.

A parceria coloca Luísa entre as artistas brasileiras que já colaboraram com nomes do K-pop. Anitta lançou "Back for More" com o Tomorrow X Together, em 2023, enquanto Pabllo Vittar trabalhou com o NMIXX em "Mexe", em 2025, e "Tic Tic", em 2026.


*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa