Luísa Sonza lançou nova versão de ’Bloody Paradise’ com ENHYPENReprodução / Pam Martins
"Bloody Paradise" foi lançada originalmente como single principal do oitavo mini álbum do Enhypen, "The Sin: Bliss". O remix com Luísa Sonza, por sua vez, explora a brasilidade ao incorporar a energia ousada e imprevisível do funk.
A colaboração também acontece após a primeira passagem do ENHYPEN pela América Latina. Em julho, o grupo abriu a turnê pela região com um show esgotado no Nubank Parque, em São Paulo, para cerca de 43 mil pessoas.
A parceria coloca Luísa entre as artistas brasileiras que já colaboraram com nomes do K-pop. Anitta lançou "Back for More" com o Tomorrow X Together, em 2023, enquanto Pabllo Vittar trabalhou com o NMIXX em "Mexe", em 2025, e "Tic Tic", em 2026.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa