Fiuk revela possível diagnóstico de autismo e expõe medoReprodução / Instagram
"Agora o papo é sério. Agora o papo é realmente sério. Cansei de parecer o que eu não sou. Cansei de tentar me encaixar pra fazer parte de algum grupo. Eu não sou quem eu pensava que eu fosse. Bom... Eu descobri de uns anos pra cá que, possivelmente, eu sou do espectro autista. Ainda não tive coragem de fazer o diagnóstico. Eu comecei, mas não terminei, porque eu tinha medo das pessoas me olharem diferente", declarou.
Fiuk afirmou que esse temor perdeu força depois que algumas das pessoas de quem esperava julgamento deixaram de fazer parte de sua rotina. Segundo o artista, a mudança também fez com que ele passasse a encarar a possível condição de outra forma.
"Então, eu sinto que eu tô nascendo agora. Nascendo agora de verdade, do jeito que eu sou. Não sei em que nível ainda, mas vocês já devem ter percebido isso dentro do próprio reality. E eu não tenho mais vergonha disso, hoje eu tenho orgulho, porque eu consegui superar tudo o que eu consegui superar sendo quem eu sou."
O ator também relacionou a suspeita à própria trajetória artística. Para ele, a atuação pode ter servido, desde cedo, como uma maneira de aprender comportamentos esperados socialmente.
"Hoje eu entendo por que eu protagonizei novelas, as principais novelas do país. Hoje eu entendo por que eu me identifico com a atuação, que sempre me ajudou muito, personagens que me deram vida, que me apresentaram um lado diferente. Acho que eu aprendi a atuar porque eu tinha que me comportar normalmente desde criança, então eu não podia falar o que eu tava sentindo, eu não podia falar o que eu tava pensando direito, senão eu era considerado um louco, mesmo dentro de casa."
Na publicação, Fiuk ainda direcionou uma mensagem a pessoas que também enfrentam dificuldades para se sentir pertencentes a determinados grupos. "Não tenta parecer o que você não é pra se encaixar em algum lugar. Seja você. Acredita na bondade do teu coração."
O desabafo acontece em meio a uma série de declarações do artista sobre a vida pessoal. Recentemente, Fiuk expôs conflitos familiares e afirmou que não mantém contato com o pai, Fábio Jr., nem com a irmã, Cleo. Ele também falou publicamente sobre dificuldades financeiras.
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