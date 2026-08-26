Hugo, da dupla com Guilherme, revela vício em apostas - Reprodução de vídeo

Hugo, da dupla com Guilherme, revela vício em apostasReprodução de vídeo

Publicado 26/08/2026 07:51

Rio - Hugo, dupla de Guilherme, revelou que enfrentou vício em jogos e perdeu uma "grana muito considerável" ao falar sobre as propostas que recusou para divulgação de plataformas de bets. O cantor ainda contou como as apostas esportivas e jogos de azar impactaram sua vida.

fotogaleria

"Nós já tivemos oferecimentos de valores de bets. Eu tive um problema com jogo gravíssimo. O Guilherme teve problema com jogo. Eu não faço propaganda de jogo nem a pau, pode pagar o que for. Vou destruir a vida das pessoas? Não vou", disse Hugo, em entrevista ao canal do jornalista André Piunti no Youtube.

O cantor revelou que conseguiu parar de apostar e confirmou que chegou a pegar a fase das bets. "Cara, eu joguei em tudo que tinha. Me perdi durante um tempo, esse foi meu limbo, minha decadência. Meu psiquiatra sempre disse que um dia eu falaria isso para as pessoas e, pela primeira vez, estou falando".

Em seguida, o artista destacou: "Foi uma fase muito triste da minha vida. Perdi uma grana muito considerável para mim. Me perdi como ser humano, não só pelo jogo, mas porque ali eu me encontrava. Não julgo quem gosta, já gostei mais, mas, para mim, é uma coisa que eu já abominei da minha vida."

Na mesma entrevista, Guilherme relatou que teve problemas no casamento por conta das apostas. "Se a gente fizesse propaganda de bets, seríamos os melhores de todos, porque a gente conhece o negócio a fundo. Eu quase acabei com meu casamento, quase acabei com tudo por causa de bobeira de jogo. Não mexo com isso nunca mais. É um dinheiro maldito."

Confira: