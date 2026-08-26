Hugo, da dupla com Guilherme, revela vício em apostasReprodução de vídeo
Hugo, dupla de Guilherme, expõe vício em jogo: 'Perdi uma grana'
Sertanejo contou que por esse motivo não aceita fazer propaganda de casa de apostas: 'Pode pagar o que for'
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Caio Blat alerta para excesso de telas entre os filhos: 'Dificuldade'
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