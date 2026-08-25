Fernanda Montenegro celebra 60 anos do Casa Grande com espetáculo no Rio

Rio - Fernanda Montenegro , de 96 anos, foi a estrela da comemoração pelos 60 anos do Teatro Casa Grande, no Leblon, Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (25). A atriz apresentou Nelson Rodrigues por Ele Mesmo", leitura dramatizada baseada na obra organizada por Sônia Rodrigues, filha do dramaturgo, em uma sessão exclusiva para convidados.

Ao fim da leitura, Fernanda foi ovacionada pela plateia e se emocionou. "Eu tinha 37 anos quando foi feito esse espaço consagrado. O que foi feito aqui dentro foi de reivindicação de liberdade e de criatividade. Quis o Deus do destino, as musas, que eu estivesse viva ainda aqui hoje lendo Nelson Rodrigues dentro desse teatro. Há poucos sobreviventes dessa época que tiveram esse lugar como busca de liberdade, criatividade e democracia... O teatro é um lugar muito sagrado", afirmou a veterana.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Marcus Montenegro-CEO (@montenegrotalentsoficial)



A noite reuniu nomes como Andréia Horta, Cris Viana, Alice Carvalho, Bruno Mazzeo, entre outros. Confira na galeria!







Relatar erro