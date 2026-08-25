Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Fernanda Montenegro celebra 60 anos do Casa Grande com espetáculo no Rio
Celebridades

Fernanda Montenegro celebra 60 anos do Casa Grande com espetáculo no Rio

Atriz se apresentou para convidados em noite que reuniu nomes como Antonio Fagundes e Andréia Horta

Mais artigos de Karilayn Areias
Karilayn Areias
Fernanda Montenegro se emociona
Alice Braga e Renata Brandão
Alice Carvalho
Andreia Horta e Ravel Andrade
André Mattos
João Victor Gonçalves
Allan Rocha
Daniel Rangel
Emiliano D\'Avila e Natália Rosa
Letícia Isnard
Bel Kutner
Louise Cardoso
Bruno Mazzeo
Carla Marins
Cris Vianna
Fernanda Montenegro se emociona após apresentar Nelson Rodrigues por Ele Mesmo
Fernanda Montenegro se emociona após apresentar Nelson Rodrigues por Ele Mesmo
Fernanda Montenegro se emociona após apresentar Nelson Rodrigues por Ele Mesmo
Publicidade
Rio - Fernanda Montenegro, de 96 anos, foi a estrela da comemoração pelos 60 anos do Teatro Casa Grande, no Leblon, Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (25). A atriz apresentou Nelson Rodrigues por Ele Mesmo", leitura dramatizada baseada na obra organizada por Sônia Rodrigues, filha do dramaturgo, em uma sessão exclusiva para convidados.
Ao fim da leitura, Fernanda foi ovacionada pela plateia e se emocionou. "Eu tinha 37 anos quando foi feito esse espaço consagrado. O que foi feito aqui dentro foi de reivindicação de liberdade e de criatividade. Quis o Deus do destino, as musas, que eu estivesse viva ainda aqui hoje lendo Nelson Rodrigues dentro desse teatro. Há poucos sobreviventes dessa época que tiveram esse lugar como busca de liberdade, criatividade e democracia... O teatro é um lugar muito sagrado", afirmou a veterana. 

LEIA MAIS: Nanda Costa curte dias de descanso com namorada no Ceará
A noite reuniu nomes como Andréia Horta, Cris Viana, Alice Carvalho, Bruno Mazzeo, entre outros. Confira na galeria! 


Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Celebridades
[an error occurred while processing the directive]