Virginia Fonseca vira alvo de críticas após brincadeira com amigo de infânciaReprodução Instagram
"Dá um beijo", brinca Hebert. Virginia imediatamente se afasta e responde: "Credo, que nojo". Em seguida, ele continua a brincadeira: "Eu estou com a minha princesa, coisa mais linda do negão", usando uma voz infantil.
O registro foi apagado posteriormente, mas acabou compartilhado por outros perfis e chegou à comunidade internacional que acompanha Vini Jr. Como muitos torcedores não conheciam Hebert, surgiram especulações sobre quem seria o rapaz que aparecia ao lado de Virginia.
Alguns internautas chegaram a afirmar, sem qualquer confirmação, que ele seria preparador físico ou até um "falso amigo gay" da influenciadora. A situação gerou críticas ao comportamento dos dois.
"Que desrespeito, ele quase beijou a boca dela, fala sério", escreveu um usuário no X. Outro chegou a mencionar o técnico José Mourinho ao comentar o relacionamento de Vini: "Mourinho precisa conversar com Vinicius. A carreira dele está em jogo".
Também houve quem explicasse a situação e defendesse Virginia. "É um amigo de infância dela, não digam tolices também", rebateu um internauta.
Hebert é amigo de Virginia há anos e já fez parte da equipe profissional da influenciadora. Atualmente, ele mantém uma relação de amizade com a empresária e costuma aparecer em conteúdos compartilhados por ela.
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