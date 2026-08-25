Virginia Fonseca vira alvo de críticas após brincadeira com amigo de infância - Reprodução Instagram

Virginia Fonseca vira alvo de críticas após brincadeira com amigo de infânciaReprodução Instagram

Publicado 25/08/2026 16:17

Rio - Uma brincadeira entre Virginia Fonseca , de 27 anos, e o amigo de infância Hebert Gomes acabou gerando uma onda de comentários entre fãs estrangeiros de Vini Jr., de 26. O vídeo foi gravado na casa do jogador, em Madri, na Espanha, e circulou entre torcedores do atacante do Real Madrid.

Hebert, que já trabalhou como assessor de Virginia, viajou para a Espanha para passar alguns dias com a influenciadora, Vini e outros amigos. Na gravação, os dois aparecem abraçados enquanto ele provoca a amiga e se aproxima como se fosse beijá-la.



"Dá um beijo", brinca Hebert. Virginia imediatamente se afasta e responde: "Credo, que nojo". Em seguida, ele continua a brincadeira: "Eu estou com a minha princesa, coisa mais linda do negão", usando uma voz infantil.



O registro foi apagado posteriormente, mas acabou compartilhado por outros perfis e chegou à comunidade internacional que acompanha Vini Jr. Como muitos torcedores não conheciam Hebert, surgiram especulações sobre quem seria o rapaz que aparecia ao lado de Virginia.



Alguns internautas chegaram a afirmar, sem qualquer confirmação, que ele seria preparador físico ou até um "falso amigo gay" da influenciadora. A situação gerou críticas ao comportamento dos dois.



"Que desrespeito, ele quase beijou a boca dela, fala sério", escreveu um usuário no X. Outro chegou a mencionar o técnico José Mourinho ao comentar o relacionamento de Vini: "Mourinho precisa conversar com Vinicius. A carreira dele está em jogo".



Também houve quem explicasse a situação e defendesse Virginia. "É um amigo de infância dela, não digam tolices também", rebateu um internauta.



Hebert é amigo de Virginia há anos e já fez parte da equipe profissional da influenciadora. Atualmente, ele mantém uma relação de amizade com a empresária e costuma aparecer em conteúdos compartilhados por ela.