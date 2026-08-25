Amanda Kimberlly rebate comentário sobre pensão e roupas da filha - Reprodução / Instagram

Amanda Kimberlly rebate comentário sobre pensão e roupas da filhaReprodução / Instagram

Publicado 25/08/2026 09:09

Rio - Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha de Neymar, respondeu a uma crítica nas redes sociais sobre as roupas usadas pela menina. A publicação questionava o valor das peças e citava a pensão recebida pela criança, o que levou a influenciadora a explicar suas escolhas.

"Mano... De duas uma: ou a Kimberlly tá guardando todo esse dinheiro em uma poupança pra Helena futuramente ou ela tá achando que a pensão é unicamente pra ela, porque eu só vejo essa menina com roupa de 50 reais", escreveu a internauta.

Amanda rebateu o comentário e ironizou a atenção dada aos detalhes dos looks da filha. "De duas, uma: ou essa pessoa não é mãe, ou é mais um perfil que não gosta de mim, mas acompanha absolutamente tudo o que eu faço, como se fosse meu maior fã. Até a etiqueta dos looks da minha filha ela corre para conferir", respondeu.

Em seguida, ela afirmou que prefere comprar peças mais acessíveis para Helena por causa do crescimento rápido das crianças. "Criança perde roupa muito rápido, e eu adoro as roupinhas da Shein. Eu mesma uso várias peças de lá e, sempre que compartilho, deixo o link para quem tiver interesse", explicou.

Amanda também avisou que pretende publicar mais conteúdos com sugestões de roupas. "E já já libero mais um vídeo com dicas para vocês", completou.

Helena é filha de Amanda Kimberlly com Neymar. A menina costuma aparecer nas redes sociais da mãe em registros da rotina e de momentos em família.