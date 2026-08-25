Amanda Kimberlly rebate comentário sobre pensão e roupas da filhaReprodução / Instagram
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Amanda Kimberlly explicou escolha por peças acessíveis e respondeu questionamento envolvendo pensão e gastos com a criança
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