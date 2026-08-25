Leandro D'Lucca é casado com Cleo PiresPatrícia Devoraes / BrazilNews

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Isabelle Rosa
Rio - Casado com Cleo Pires, Leandro D'Lucca interagiu com os seguidores por meio de uma caixinha de perguntas do Instagram Stories, nesta segunda-feira (25), e falou sobre os planos de aumentar a família. O empresário revelou que ele e a mulher desistiram de ter filhos e expôs o motivo. 
"Vocês amam essa pergunta! Adoram... Então, eu e a Cleo decidimos ter filhos, mas depois não mais, porque vendo o mundão como está, colocar uma pessoa nesse mundo é foda. Então, hoje, não teremos filhos", afirmou Leandro. 
Ele ainda comentou a chance do tempo passar e eles não conseguirem mais ter filhos biológicos. "Já pensamos em adotar e não ter filho só biológico. Então isso (tempo) não é problema", explicou.
Leandro e Cleo estão juntos desde dezembro de 2020 e oficializaram a união em 2021, em um cartório de  Passa Quatro, em Minas Gerais. Depois, o casal já celebrou o casamento no Rio de Janeiro, no candomblé e em uma cachoeira em Goiás. O empresário já é pai de um menino, Gael, de 13 anos, fruto do relacionamento anterior com a atriz e modelo Dani Pavan.