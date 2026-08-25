Leandro D'Lucca é casado com Cleo PiresPatrícia Devoraes / BrazilNews
Marido de Cleo Pires conta que casal decidiu não ter filhos
Leandro D'Lucca explicou o motivo da escolha do casal durante uma interação com os fãs por meio das redes sociais
Fernanda Montenegro celebra 60 anos do Casa Grande com espetáculo no Rio
Atriz se apresentou para convidados em noite que reuniu nomes como Antonio Fagundes e Andréia Horta
Nanda Costa curte dias de descanso com namorada no Ceará
Atriz compartilhou registros da viagem ao lado de Emilie Rey pela Praia do Preá
Dandara Mariana brinca sobre viver heroína após treino: 'Estou pronta'
Atriz exibiu o condicionamento físico nas redes e recebeu elogios dos seguidores pela preparação
Dira Paes comemora novo papel de destaque na faixa das 18h: 'Desafio'
Atriz dará vida a Rosenda, que parte em busca do marido desaparecido e descobre uma dolorosa traição
Gabriely Miranda compartilha desabafo sobre reta final da gravidez
Influenciadora espera Kendrick, primeiro filho com Endrick, e chegou ao oitavo mês de gestação
Luísa Sonza exibe anel de noivado com Luis Ribeirinho
Cantora mostrou a joia que ganhou do médico português no pedido romântico feito na Alemanha