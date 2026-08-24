Bruna Biancardi mostrou detalhes do aniversário do enteado, Davi Lucca - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi mostrou detalhes do aniversário do enteado, Davi LuccaReprodução/Instagram

Publicado 24/08/2026 21:02 | Atualizado 24/08/2026 21:11

Rio - Bruna Biancardi mostrou um registro da festa de aniversário do enteado, Davi Lucca, que completou 15 anos nesta segunda-feira (24). A influenciadora compartilhou a foto do bolo decorado com as iniciais do adolescente e um dinossauro para a comemoração do filho de Neymar Jr. e Carol Dantas.

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Mais cedo, Davi Lucca recebeu uma homenagem da tia paterna, Rafaella Santos. "Você chegou para iluminar a nossa família com esse sorriso bom e esse coração puro. O meu amor por você não cabe no peito. Ver o seu sorriso é a certeza de que a nossa família é abençoada. Desejo que o mundo seja gentil com o seu coração, que é tão puro e doce", escreveu.

Vale lembrar que Bruna Biancardi, que espera a terceira filha com o jogador, é mãe de Mavie, de 2 anos e 10 meses, e Mel, de 1. Já Neymar Jr também é pai de Helena, de 2 anos, fruto do breve envolvimento com Amanda Kimberlly.