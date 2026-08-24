Felipe Neto abordou importância de conscientizar por meio da influência nas redesReprodução/Instagram
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Influenciador associou Tranca-Rua ao diabo em vídeo divulgado em canal do YouTube
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Luana Piovani critica Ana Castela após foto com Nikolas Ferreira
Apresentadora falou sobre o caso em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (24)
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