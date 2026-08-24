Felipe Neto abordou importância de conscientizar por meio da influência nas redes - Reprodução/Instagram

Felipe Neto abordou importância de conscientizar por meio da influência nas redesReprodução/Instagram

Publicado 24/08/2026 19:05

Rio - Felipe Neto se manifestou após associar o termo religioso "tranca-rua" ao diabo em vídeo publicado no canal do YouTube Felipe Neto Joga. Nesta segunda-feira (24), o influenciador pediu desculpas e classificou a fala como um erro grave por ignorância e prometeu não repetir o equívoco.

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"No vídeo de hoje do 'FN Joga', eu cometi um erro que considero grave. Sempre achei que 'tranca-rua' fosse um apelido pra 'diabo' e usei dessa forma. Aprendi hoje que 'tranca-rua' é Exu, que nada tem a ver com coisa ruim, muito pelo contrário. Peço perdão a quem é de religião de matriz africana. Foi por ignorância. Aprendi e nunca mais repetirei", escreveu nos Stories.

Em seguida, Felipe Neto respondeu o questionamento de um internauta sobre Exu ser uma "coisa ruim". "Não, irmão. Exu não é uma entidade do mal. Essa associação surgiu da demonização das religiões de matriz africana. Exu está ligado aos caminhos, à comunicação e ao movimento (seu significado varia entre Candomblé e Umbanda)", esclareceu.

Com mais de 16 milhões de seguidores, o influenciador destacou a importância de usar a visibilidade para abordar temas importantes. "Se eu cometo um erro, não basta apenas pedir desculpas. É preciso você utilizar a oportunidade para corrigir o erro levando a informação correta. Fiz esses Stories para conscientizar nem que seja um pouquinho algumas pessoas porque muitas delas não fazem ideia sobre esse assunto e ficam perdidas", disse.