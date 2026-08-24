Ana Castela é flagrada ao acordar após noite de festa em Barretos - Reprodução Instagram

Ana Castela é flagrada ao acordar após noite de festa em BarretosReprodução Instagram

Publicado 24/08/2026 16:01

Rio - A rotina de Ana Castela em Barretos parece estar sendo intensa. Depois de uma noite de shows e muita diversão, a cantora foi filmada pelo amigo Gabriel Vetuche enquanto acordava.

No vídeo, Ana aparece ainda com a maquiagem da noite anterior e o rosto inchado. Ao registrar o momento, Gabriel brincou com a aparência da cantora: "Foi para a guerra".

"Vamos, hoje tem mais. Vamos, tá acordando, senhora. É Barretos. Já limpei a casa inteira", disse o influenciador enquanto abria as janelas do local.

A cantora teve uma agenda movimentada na noite anterior. Ela fez uma apresentação mais curta para uma marca, participou do show de Alok e continuou a festa até aproximadamente 4h da manhã. Antes de dormir, chegou a compartilhar registros da diversão nas redes sociais.

Durante a Festa do Peão de Barretos, Ana está hospedada em um camping ao lado de amigos e integrantes de sua equipe. A escolha também foi feita por outros artistas que participam do evento. Nattan e Rafa Kalimann, por exemplo, estão hospedados em um trailer durante a festa.