Nanda Costa junto de filha e Emilie ReyReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – Nanda Costa, de 39 anos, divulgou momentos de final de semana com a produtora Emilie Rey, de 28, e das filhas gêmeas, Kim e Tiê, de 4. Ela compartilhou registros em uma publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (24).

Nas imagens, a atriz aparece brincando com as filhas, passeando e aproveitando refeições e cafés. Em uma foto, ela mostrou Rey mandando um coração para a câmera. Na legenda da postagem, ela fez uma referência a música dos Titãs: "Você tem fome de quê?".

Nanda tem realizado aparições com Emilie em eventos públicos, como em shows e festivais no Rio de Janeiro. A artista não assume um relacionamento publicamente desde o fim do casamento com a percussionista Lan Lanh, em fevereiro deste ano.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa