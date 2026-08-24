Nanda Costa junto de filha e Emilie ReyReprodução/Instagram
Nas imagens, a atriz aparece brincando com as filhas, passeando e aproveitando refeições e cafés. Em uma foto, ela mostrou Rey mandando um coração para a câmera. Na legenda da postagem, ela fez uma referência a música dos Titãs: "Você tem fome de quê?".
Nanda tem realizado aparições com Emilie em eventos públicos, como em shows e festivais no Rio de Janeiro. A artista não assume um relacionamento publicamente desde o fim do casamento com a percussionista Lan Lanh, em fevereiro deste ano.
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