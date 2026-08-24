Susana Vieira no CaribeReprodução/Instagram
Entre as imagens, ela aparece aproveitando um dia de praia na região, usando um conjunto colorido, composto por um biquíni e uma calça confortável. Ela ainda mostrou a presença de parentes e de colegas.
Nas postagens, ela posou com o filho, Rodrigo Vieira, de 61, e com a nora, Ketryn Goetten. Já em outra publicação, ela escreveu: “Família”.
Na última sexta-feira (21), Vieira explicou que já havia iniciado as celebrações de seu aniversário. "Começando oficialmente as comemorações do meu aniversário do melhor jeito: em St. Barth, com a família! Que comece a temporada de aniversário — porque um dia só é muito pouco pra mim!", contou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.