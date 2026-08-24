Susana Vieira no CaribeReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – Susana Vieira celebrou o aniversário de 84 anos, neste último domingo (23), junto com a família e amigos em St. Barth, ilha no Caribe. A atriz compartilhou registros da comemoração em uma publicação nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira (24).

Entre as imagens, ela aparece aproveitando um dia de praia na região, usando um conjunto colorido, composto por um biquíni e uma calça confortável. Ela ainda mostrou a presença de parentes e de colegas.

Nas postagens, ela posou com o filho, Rodrigo Vieira, de 61, e com a nora, Ketryn Goetten. Já em outra publicação, ela escreveu: “Família”.

Na última sexta-feira (21), Vieira explicou que já havia iniciado as celebrações de seu aniversário. "Começando oficialmente as comemorações do meu aniversário do melhor jeito: em St. Barth, com a família! Que comece a temporada de aniversário — porque um dia só é muito pouco pra mim!", contou.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa