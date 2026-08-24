Ana Paula Renault no 'Altas Horas' - Reprodução / Instagram

Ana Paula Renault no 'Altas Horas'Reprodução / Instagram

Publicado 24/08/2026 09:45

Rio - Ana Paula Renault afirmou que não tem interesse em assistir aos programas e vídeos do "BBB 26", edição do reality show da qual saiu campeã. A entrevista foi exibida no "Altas Horas", da TV Globo, na noite do sábado (23).

O tema surgiu numa pergunta do apresentador Serginho Groisman: "Você passou tantos dias lá [na casa do Big Brother Brasil]. Quando saiu, teve vontade de ver tudo o que aconteceu, dia a dia? Ou pediu para resumirem para você, com um olhar que não fosse o seu?"

Ana Paula respondeu: "Interessante essa pergunta. Acho que é uma curiosidade meio mórbida tentar reviver tudo aquilo. Porque foram 100 dias, mas aconteceu de tudo. Coisas boas, tivemos histórias legais, mas também momentos bem críticos."

E continuou: "Reviver essas coisas me fazem mal, de certa forma. Então eu deixei. Acho que vivi aquilo, está vivido. Missão cumprida. Agora o que estou vivendo são os dias de agora, estar aqui com vocês e jogar a cabeça para outras histórias."

Campeã do 'BBB 26'

Ana Paula Renault chegou à final do BBB 26 junto com Tia Milena e Juliano Floss, que eram seus aliados dentro da casa.

Na última semana de confinamento no reality, ela recebeu a notícia da morte de seu pai, Gerardo Renault, mas optou por permanecer na disputa.