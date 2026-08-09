Ana Paula Renault publicou carrossel de fotos acompanhado de legenda e internautas apontaram indireta - Reprodução / Instagram

Ana Paula Renault publicou carrossel de fotos acompanhado de legenda e internautas apontaram indiretaReprodução / Instagram

Publicado 09/08/2026 12:29 | Atualizado 09/08/2026 13:07

“Um pouco do que acontece quando ninguém está vendo, ou quase ninguém. Trabalho, bastidores, amigos, risadas, correria e eu tentando normalizar uma vida que, convenhamos, de normal não tem tido muita coisa”, escreveu.Ana Paula também comentou as mudanças desde que deixou o reality. “Ainda entendendo essa nova fase enquanto ela acontece. Tentando encontrar rotina no extraordinário e, principalmente, não deixar a vida passar enquanto tanta coisa ainda se transforma.”“No fim, acho que é isso. A vida se organizando. Eu continuando sendo eu. E seguimos”, completou.

Nas redes sociais, a presença de amigos no carrossel virou motivo para que internautas associassem a publicação ao afastamento entre as ex-sisters. “Ou seja, só não tinha tempo pra Milena”, ironizou uma pessoa.A situação dividiu opiniões. “É isso, Milena se acha amiga? Na primeira oportunidade [...] Cada um seus trabalhos [...] Todo amigo vive grudado?”, criticou um perfil. Em resposta, outro internauta saiu em defesa de Milena: “Não vive, mas vale lembrar que a própria Ana Paula já se queixou que não tinha mais ninguém aqui fora e ia ficar sozinha na vida, porque as amigas delas viviam outra realidade."Também houve quem defendesse a postura de Ana Paula diante da repercussão. “Amo que ela ignora as polêmicas e segue vivendo a sua vida. É assim que devemos fazer”, escreveu uma seguidora. Outra discordou e apontou justamente uma indireta na publicação: “Ignora sim, a gata com 44 anos nas costas e postando indiretinha no Instagram.”