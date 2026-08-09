Klebber junto da esposa e da filha - Reprodução / Instagram

Klebber junto da esposa e da filhaReprodução / Instagram

Publicado 09/08/2026 09:06

Rio - O Dia dos Pais, celebrado neste domingo (9), ganhou homenagens de famosos nas redes sociais. Os cantores Gilberto Gil, Zé Felipe e Carlinhos Brown homenagearam os próprios pais, enquanto Thiaguinho e o ator Klebber Toledo compartilharam registros com os filhos. A influenciadora Gabriela Versiani relembrou o pai e o avô, e Lucas Rangel e Lucas Bley comemoraram a data ao lado da filha.

Thiaguinho

Thiaguinho celebrou o primeiro Dia dos Pais com Bento, fruto do relacionamento com Carol Peixinho. O cantor publicou registros com o bebê e refletiu sobre as mudanças trazidas pela paternidade.



"Quando chega um filho, a vida muda de compasso. O coração aprende um novo ritmo e o amor ganha um significado ainda maior", declarou. "Que nunca faltem momentos para construir memórias ao lado de quem faz o coração bater mais forte!"







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Gilberto Gil



Gilberto Gil aproveitou a data para recordar a relação com o pai, José Gil Moreira, que era médico. Em vídeo, o cantor falou sobre a personalidade mais reservada dele e destacou o cuidado que recebia durante a infância.



“Meu pai, José Gil Moreira, era médico. Era um homem sisudo, eu diria semisisudo (...) Ele ajudava minha mãe a criar [os filhos] com muita delicadeza, com muito cuidado. Ele nunca me bateu, nunca bateu na minha irmã”, contou.



Gil também relembrou como a relação mudou conforme cresceu: “Quando eu me tornei adolescente, ele se tornou amigo, propriamente amigo. Meu pai foi amigo meu até o fim da vida.”



Carlinhos Brown



Carlinhos Brown homenageou o pai, Seu Bororó, e falou sobre a influência dele em sua trajetória pessoal e artística. O músico contou que foi observando o pai “trabalhar, pintar e viver com dignidade” que aprendeu sobre “o valor das coisas simples, do trabalho e da honra”.



Brown também atribuiu a ele um dos primeiros incentivos para seguir na música. “Foi você também quem abriu uma das primeiras portas para a música, quando me levou até o mestre Pintado do Bangô”, recordou.



“Meu pai, minha raiz. Meu amor e minha gratidão por toda a vida”, completou.

Gilberto Gil aproveitou a data para recordar a relação com o pai, José Gil Moreira, que era médico. Em vídeo, o cantor falou sobre a personalidade mais reservada dele e destacou o cuidado que recebia durante a infância.“Meu pai, José Gil Moreira, era médico. Era um homem sisudo, eu diria semisisudo (...) Ele ajudava minha mãe a criar [os filhos] com muita delicadeza, com muito cuidado. Ele nunca me bateu, nunca bateu na minha irmã”, contou.Gil também relembrou como a relação mudou conforme cresceu: “Quando eu me tornei adolescente, ele se tornou amigo, propriamente amigo. Meu pai foi amigo meu até o fim da vida.”Carlinhos Brown homenageou o pai, Seu Bororó, e falou sobre a influência dele em sua trajetória pessoal e artística. O músico contou que foi observando o pai “trabalhar, pintar e viver com dignidade” que aprendeu sobre “o valor das coisas simples, do trabalho e da honra”.Brown também atribuiu a ele um dos primeiros incentivos para seguir na música. “Foi você também quem abriu uma das primeiras portas para a música, quando me levou até o mestre Pintado do Bangô”, recordou.“Meu pai, minha raiz. Meu amor e minha gratidão por toda a vida”, completou.

Zé Felipe



O cantor Zé Felipe também celebrou a data ao lado dos filhos. Ele publicou vídeos com José Leonardo, Maria Alice e Maria Flor, nos quais aparece abrindo presentes de Dia dos Pais e dividindo momentos de carinho com as crianças.



O artista ainda homenageou o pai, o cantor Leonardo, com um registro dos dois juntos no palco. “Feliz Dia dos Pais, Totó! Obrigado por tudo, por sempre estar do meu lado e por ser esse paizão. Te amo demais!”, escreveu.

Klebber Toledo



Pai de Clara, fruto do casamento com Camila Queiroz, Klebber Toledo compartilhou um vídeo com momentos ao lado da filha.



"O tempo muda de ritmo quando a vida ganha um novo sentido. Hoje, o meu maior privilégio é ser seu pai", escreveu o ator, que também desejou um feliz Dia dos Pais aos seguidores.



Lucas Rangel e Lucas Bley



Lucas Rangel comemorou a data ao lado do marido, Lucas Bley, e da filha, Mia. Na véspera do Dia dos Pais, o influenciador se emocionou ao contar que ouviu a pequena chamá-lo de "papai" pela primeira vez. "E de repente ganhei meu presente de Dia dos Pais adiantado", escreveu.



Bley também mostrou um presente preparado para a família: peças combinando para os dois pais e a filha, com "Papai Bley" e "Papai Rangel" bordados. "Agora ele não tem escapatória", brincou.

Gabriela Versiani



Gabriela Versiani homenageou o pai e o avô com fotos antigas. "Às vezes me pego pensando na felicidade que seria ter vocês aqui... meu pedido de hoje é que Jesus e Maria comemorem com vocês aí no céu por mim", escreveu a influenciadora.



"Feliz Dia dos Pais a todos aqueles que, com tanto amor, exercem esse papel!", completou. Nos comentários, Murilo Huff, noivo de Gabriela, deixou um coração.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Raphael Perucci

Zé Felipe



O cantor Zé Felipe também celebrou a data ao lado dos filhos. Ele publicou vídeos com José Leonardo, Maria Alice e Maria Flor, nos quais aparece abrindo presentes de Dia dos Pais e dividindo momentos de carinho com as crianças.



O artista ainda homenageou o pai, o cantor Leonardo, com um registro dos dois juntos no palco. “Feliz Dia dos Pais, Totó! Obrigado por tudo, por sempre estar do meu lado e por ser esse paizão. Te amo demais!”, escreveu.