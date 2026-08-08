Isabella Arantes e Gabriel Medina seriam pais de um menino - Reprodução/Instagram

Isabella Arantes e Gabriel Medina seriam pais de um menino Reprodução/Instagram

Publicado 08/08/2026 19:25

Rio - Isabella Arantes relatou o momento delicado que enfrenta após a perda do primeiro filho com o marido, Gabriel Medina , que se chamaria Gael. A influenciadora compartilhou um texto nas redes sociais neste sábado (8) desabafando sobre o luto cinco dias depois de oficializar a união com o surfista.

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"Foram dias difíceis, continua sendo na verdade. Dias de questionamentos e de muitas reflexões. Reflexões que me fizeram voltar ao passado, a momentos em que vi pessoas próximas passarem por uma situação como essa, é claro que a gente se comove, nós mulheres, naturalmente nos sensibilizamos e tentamos acolher. Mas só vivenciando pude sentir isso na pele", afirmou.

A influenciadora contou que não se importava com os sintomas causados pela gestação, como a queda de cabelo e mudanças na pele. "E todas aquelas coisas que antes estavam me deixando mal simplesmente perderam a importância. Eu já não me importava se meu cabelo fosse cair ainda mais, poderia até cortá-lo curto. Não me importava se minha pele ficaria cheia de manchas".

Ela também descreveu o sentimento quando realizou o ultrassom morfológico no terceiro mês de gestação e soube da perda. "Naquele momento, foi um choque. Eu ainda estava com todos os sintomas normais de uma grávida. Não tive sangramento, não tive nenhum sinal de que algo pudesse estar errado.

E, de uma hora para outra, você precisa ensinar o seu cérebro a parar de pensar em tudo aquilo que, durante três meses, ele se acostumou a criar, imaginar e planejar", disse.

"Sonhos, planos e uma vida inteira que começava a ser construída dentro da nossa cabeça. E de alguma maneira, Deus estava me preparando, eu não sei explicar…minha reaproximação com Deus e a igreja, eu não questionei ele em momento algum, só entreguei toda situação pra ele e confiei, por mais que não entenda agora eu confio nos planos dele pra minha vida", concluiu.

Gabriel Medina confortou Isabella Arantes em um comentário na publicação. "Eu te amo, independente de qualquer coisa. Sua força me motiva, tenho orgulho da mulher que você é e a mulher que Deus tá preparando. Tudo como tem que ser, Deus tem os melhores planos pra nós. Paciência. E sempre estarei aqui pra você", declarou.